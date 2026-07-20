Placeringskoordinator till Familjehemsenheten
Järfälla kommun, Socialförvaltningen / Administratörsjobb / Järfälla Visa alla administratörsjobb i Järfälla
2026-07-20
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En av våra placeringskoordinatorer på Familjehemsenheten har nu gått vidare till nya möjligheter inom kommunen och vi söker därför nu dig som brinner för att göra skillnad för placerade barn.
På Familjehemsenheten är vi ett gäng engagerade familjehemssekreterare och barnhandläggare, många med mer än 15 års erfarenhet av socialt arbete inom området barn och unga. Utifrån våra olika roller arbetar vi sida vid sida med allt som rör familjehemsplacerade barn och unga, kontaktverksamhet samt EKB. Vi är en sammanhållen arbetsgrupp med gott arbetsklimat, där vi stöttar varandra och har barnen i fokus. Vi har ett nära samarbete med våra kollegor inom övriga verksamhetsområdet Barn och Unga och har tillgång till en stor intern öppenvård.
Som anställd erbjuder vi dig massor av förmåner. Förutom friskvårdsbidrag på 3000 kr/år erbjuder vi även årsarbetstid, kompetensutveckling och extern handledning.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-20Arbetsuppgifter
I denna tjänst ansvarar du som placeringskoordinator för att söka, bedöma och upphandla externa utförare. Du blir experten på ramavtal och att snabbt hitta rätt utförare till det specifika barnet. Du skriver avtal med jour-, stödboende och HVB-verksamheter och säkerställer att avtalen och tillstånden är korrekta. Du tar in handlingar och gör en kontinuerlig uppföljningav placeringar och avtal för att säkerställa kvalitet och trygghet för barnen. Arbetet präglas till stor del av omfattande administrativ hantering; du skriver och koordinerar placeringsunderlag, kvalitetskontrollerar utförare och säkerställer avtal och tillstånd. I rollen ingår en nära samverkan med våra utredningsenheter, administrativa enheten och vår egen enhet. Med en nära dialog säkerställer du att placeringsbeslut grundas i aktuella behov och utredningar. Den ena dagen är inte den andra lik, så du behöver ha en förmåga att ställa om och snabbt anpassa dig efter nya placeringsbehov och förutsättningar. I akuta ärenden behöver du ha förmågan att hålla lugnet samtidigt som du arbetar effektivt och fortsätter att upprätthålla kvalitetskontrollerna. Arbetssätt och rutiner formas och förbättras kontinuerligt för rollen för att möta verksamhetens behov. Här får du vara med och utveckla det arbetet och du blir en nyckelperson i att forma en mer kvalitetssäkrad placeringsprocess.Kvalifikationer
För denna tjänst krävs det att du har en socionomexamen och erfarenhet av socialt arbete. Du arbetar eller har tidigare arbetat med placerade barn och vill fortsätta jobba med placeringar. För tjänsten behöver du ha arbetat på någon form av utredningsenhet. Du behärskar det svenska språket i tal och skrift samt har god datorvana, där du är van vid att arbeta med många olika system samtidigt.
Som person har du lätt för att samarbeta och knyta kontakter. Då du kommer jobba tätt ihop med en annan placeringskoordinator så krävs det att du är van och gillar att ha en löpande dialog med din andra part. Du är strukturerad och van att både arbeta enligt tydliga processer och skapa de som inte finns. Där andra ser hinder ser du möjligheter och med en förmåga att anpassa dig efter olika situationer har du alltid fokuset på det gemensamma målet. Du har även en förmåga att planera och organisera ditt arbete på ett effektivt sätt, vilket gör att du håller deadlines och slutför de uppgifter du påbörjat med hög kvalitet.
Låter det som du? Ansök gärna idag!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse. .
Järfälla kommun arbetar med en kompetensbaserad rekryteringsprocess för en fördomsfri rekrytering. Vi på Socialförvaltningen arbetar tillsammans oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning och ålder. Olikheter berikar och möjliggör utveckling för alla framåt!
Vi genomför bakgrundskontroller för slutkandidaterna vid detta anställningsförfarande. Bakgrundskontroller genomförs endast i den utsträckning det är relevant för den aktuella tjänsten. I de fall utdrag ur belastningsregistret är lagstadgat kommer du även behöva uppvisa ett sådant utdrag. Vi insamlar muntligt och skriftligt samtycke. För mer information om hur vi arbetar med bakgrundskontroller, se www.jarfalla.se/bakgrundskontroller
Eftersom Järfälla kommun är ett finskt förvaltningsområde är finska språket meriterande.
Vi går igenom ansökningar löpande. Då det är semestertider kan svar dröja. Provanställning kan förekomma.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C335156". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Järfälla Kommun
(org.nr 212000-0043)
177 80 JÄRFÄLLA Arbetsplats
Järfälla kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Rekryteringssamordnare
Elisabeth Erhardt rekrytering.soc@jarfalla.se Jobbnummer
10006563