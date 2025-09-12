Placeringshandläggare till Ungdom och mottagning
2025-09-12
Har du en passion för att skapa en mer inkluderande och välmående framtid för vårt samhälle inom socialtjänst och omsorg? Nu har du chansen att bli en del av det arbetet i nybildade Social- och omsorgsförvaltningen i Katrineholm.
Den nya förvaltningen arbetar för att skapa trygghet och självständighet för människor med särskilda behov och deras anhöriga. Genom vårt dagliga arbete gör vi verklig skillnad i människors liv och bidrar till att skapa ett mer inkluderande och välmående samhälle.
Om du brinner för att göra skillnad och vill vara med och forma framtidens socialtjänst och omsorg, så är det här din chans att vara med på resan. Välkommen att söka till oss och bli en del av vår nya förvaltning.
Vill du arbeta med uppföljning av placerade ungdomar och säkerställa att insatserna håller hög kvalitet? Nu söker vi placeringshandläggare till enheten Ungdom och mottagning. Som placeringshandläggare i Katrineholms kommun arbetar du nära ungdomarna, deras nätverk och våra samarbetspartners för att skapa trygghet och långsiktiga lösningar. Här får du utvecklas och växa som socionom.
Hos oss får du:
* Yrkesresan - nationell introduktion
* Mentor på heltid och stöd från socialadministratör
* Signs of Safety och tillgång till coach för reflektion
* Nära samverkan med öppenvård och föreningsliv
* Ett engagerat team med högt engagemang och arbetsglädje
Vi är stolta över vårt arbete med placeringar och hitta alternativa lösningar med stöd av bred öppenvård och metoder såsom BSFT, Brief Strategic Family Therapy. Våra medarbetare trivs och lyfter fram gemenskapen, stödet och möjligheten att påverka. Vi har en aktiv trivselgrupp som skapar glädje i vardagen - här har vi roligt på jobbet och stöttar varandra, både i arbetet och som kollegor.
Sök idag och bli en del av vårt lösningsfokuserade arbete med ungdomar.
I ditt huvudsakliga uppdrag som placeringshandläggare följer du upp placerade ungdomar i samhällsvård och ungdomar i familjehemsvård. Du träffar ungdomarna och utförare, samt de biologiska föräldrarna regelbundet. Du utreder och följer upp placeringar utifrån gällande lagstiftning och planerar fortsatta insatser utifrån barnets och ungdomens behov och föräldrarnas förmåga. Som placeringshandläggare kommer du att jobba nära ungdomsutredare och behandlare från öppenvården. Närheten mellan olika team och samarbete över enhetsgränser sätter individen i fokus och gör att du ofta arbetar tillsammans med andra i ett ärende.
I tjänsten ingår att vara kvalitetsmedveten och följa upp att de placerade ungdomarna får sina behov tillgodosedda och kommer vidare i sin planering med målet att placeringar ska vara korta och effektiva. Alla medarbetare inom avdelningen barn och unga arbetar aktivt enligt förhållningssättet Signs of Safety.Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen och som har goda kunskaper inom aktuell lagstiftning - SoL samt LVU. Vi ser gärna att du har erfarenhet av myndighetsutövning inom socialtjänst med fokus på placerade ungdomar. Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta enligt Signs of Safety samt att du har erfarenhet av handläggning och dokumentation. Du har god datorvana och uttrycker dig väl i tal och skrift i det svenska språket. Ett krav är att du har B-körkort för manuell växellåda då det förekommer resor i tjänsten.
Som person är du trygg, stabil och har självinsikt. Du ser relationer i sitt rätta perspektiv och kan skilja mellan det personliga och det professionella, samtidigt som du förhåller dig på ett sätt som är anpassat till situationen. Du är empatisk och lyhörd och har lätt för att samarbeta med andra. Genom att lyssna, uppmärksamma andras synpunkter och ge utrymme för olika kompetenser bidrar du till att stärka helheten och skapa ett konstruktivt arbetsklimat. För att lyckas i rollen är du även strukturerad och kan organisera och prioritera ditt eget arbete för bästa effektivitet. Det är viktigt att du är kvalitetsmedveten och har förmåga att följa upp kvaliteten på ett systematiskt och metodiskt sätt.
ÖVRIGT
I denna rekrytering kan urval och intervjuer komma att ske löpande under ansökningsperioden.
Katrineholm är en kommun där lust är den drivande kraften för skapande och utveckling, för liv, lärande och företagsamhet. Våra cirka 3300 medarbetare gör stor skillnad varje dag, där vi tillsammans arbetar utifrån vår värdegrund RÖTT; respekt, öppenhet, tydlighet och tillit för att skapa de bästa förutsättningarna för våra medborgare. Här är allt nära, en timmes tågresa från Stockholm och två timmar från Göteborg.
Läs mer om oss som arbetsgivare, vårt erbjudande och karriärvägar här: https://www.katrineholm.se/arbeta-hos-oss/vi-som-arbetsgivare.html
Den aktuella tjänsten tillsätts under förutsättning att de beslut som krävs fattas. Katrineholms kommun tillämpar individuell lönesättning. Alla erbjuds en heltidstjänst och vi tillämpar en rökfri arbetstid inom hela organisationen.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Varmt välkommen med din ansökan!
