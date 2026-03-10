Placeringshandläggare till Placering- och resursenheten
Har du en passion för att skapa en mer inkluderande och välmående framtid för vårt samhälle inom socialtjänst och omsorg? Nu har du chansen att bli en del av det arbetet i nybildade Social- och omsorgsförvaltningen i Katrineholm.
Den nya förvaltningen arbetar för att skapa trygghet och självständighet för människor med särskilda behov och deras anhöriga. Genom vårt dagliga arbete gör vi verklig skillnad i människors liv och bidrar till att skapa ett mer inkluderande och välmående samhälle.
Om du brinner för att göra skillnad och vill vara med och forma framtidens socialtjänst och omsorg, så är det här din chans att vara med på resan. Välkommen att söka till oss och bli en del av vår nya förvaltning.
Vill du vara med och forma framtidens socialtjänst tillsammans med oss? Nu söker vi en engagerad placeringshandläggare till vår Placering- och resursenhet. Här arbetar familjebehandlare, familjerätt, placeringshandläggare, familjehemssekreterare, samordnare, gruppledare, förste socialsekreterare och enhetschef tätt ihop för att skapa bästa möjliga stöd för barn och familjer.
Som medarbetare hos oss får du bland annat stöd genom Signs of Safety, tillgång till coach för reflektion och möjlighet till nära samverkan med korta beslutsvägar. Du blir en del av ett engagerat och kompetent team i en mindre kommun med stora möjligheter. Våra medarbetare trivs, och genom vår aktiva trivselgrupp skapas allt från after work och firanden till vardagsglädje. Här finns humor, omtanke och en kultur där vi hjälper varandra - både i arbetet och utanför.
Vi ser fram emot att välkomna en ny kollega som vill växa och utvecklas tillsammans med oss.
Ditt huvudsakliga uppdrag som placeringshandläggare är att följa upp placerade barn och ungdomar i samhällsvård. Du träffar barn/ungdom, biologiska föräldrar och utförare regelbundet. Du följer upp placeringar utifrån gällande lagstiftning och planerar fortsatta insatser utifrån barnets/ungdomens behov och föräldrarnas förmåga. Som placeringshandläggare kommer du att arbeta nära övriga professioner på avdelningen och inom förvaltningen. Närheten mellan olika team och samarbete över enhetsgränser sätter individen i fokus och gör att du ofta arbetar tillsammans med andra i ett ärende. I tjänsten ingår att vara kvalitetsmedveten och följa upp att de placerade barn/ungdomarna får sina behov tillgodosedda och kommer vidare i sin planering med målet att placeringar ska vara korta och effektiva. Alla medarbetare inom avdelningen barn och familj arbetar aktivt enligt förhållningssättet Signs of Safety.Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen och goda kunskaper i relevant lagstiftning, såsom SoL och LVU. Erfarenhet av myndighetsutövning är meriterande, liksom erfarenhet av Signs of Safety och SkolFam. Du har god datorvana och kan uttrycka dig väl i tal och skrift i det svenska språket. Det är meriterande om du har arbetat i system som Treserva. Rollen kräver också att du har Bkörkort, då resor i tjänsten förekommer.
Som person har du lätt för att skapa god kontakt och samarbeta med andra. För att lyckas i rollen behöver du vara flexibel och snabbt kunna anpassa dig när förutsättningarna förändras, samtidigt som du arbetar strukturerat och har god förmåga att planera, organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt. Du kommunicerar lyhört, bidrar till ett konstruktivt samarbete och arbetar metodiskt för att leverera hög kvalitet och uppnå gemensamma mål.
ÖVRIGT
Katrineholm är en kommun där lust är den drivande kraften för skapande och utveckling, för liv, lärande och företagsamhet. Våra cirka 3300 medarbetare gör stor skillnad varje dag, där vi tillsammans arbetar utifrån vår värdegrund RÖTT; respekt, öppenhet, tydlighet och tillit för att skapa de bästa förutsättningarna för våra medborgare. Här är allt nära, en timmes tågresa från Stockholm och två timmar från Göteborg.
Läs mer om oss som arbetsgivare, vårt erbjudande och karriärvägar här: https://www.katrineholm.se/arbeta-hos-oss/vi-som-arbetsgivare.html
Den aktuella tjänsten tillsätts under förutsättning att de beslut som krävs fattas. Enligt Socialtjänstlagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs för att arbeta vid hem för vård eller boende (HVB-hem), stödboenden eller skyddade boenden. Detta beställer du på polisens hemsida. Katrineholms kommun tillämpar individuell lönesättning. Alla tillsvidareanställda erbjuds en heltidstjänst och vi tillämpar en rökfri arbetstid inom hela organisationen.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
