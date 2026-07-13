Placeringshandläggare till ny enhet inom Socialförvaltningen!
Stockholms kommun / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-07-13
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms kommun i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.
Socialförvaltningen i Stockholms stad har en övergripande och samordnande roll för socialtjänstens individ och familjeomsorg och funktionshinderområdet. Här skapas goda förutsättningar för att möta invånare i behov av socialtjänstens stöd. I nära samarbete med stadsdelsförvaltningarna bidrar vi till en modern, digital, rättssäker, likställd och kunskapsbaserad socialtjänst och vi har ett starkt utvecklingsfokus. Inom förvaltningen erbjuds ett stort utbud av stödinsatser till stadens invånare och utbudet förändras utifrån stockholmarnas behov och stadsdelsförvaltningarnas önskemål. Arbetet sker ofta i nära samverkan med andra myndigheter, civilsamhälle och näringsliv. Socialförvaltningen ansvarar också för stadens serverings- och tobakstillstånd och utför tillsyn.
Välkommen till oss
Inom socialförvaltningen finns verksamheten Kompetensområde funktionshinder och socialpsykiatri som består av fyra enheter. Nu söker vi medarbetare till enheten central placering. På uppdrag av stadsdelsförvaltningarna arbetar vi med att säkerställa likställda placeringar och avtal enligt socialtjänstlagen (SoL), lag med särskilda bestämmelser om vård av barn och unga (LVU) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Idag är vi 8 i gruppen fördelade som handläggare, administratör, samordnare och enhetschef.
Enheten är både ny och en stadsövergripande funktion. Vi välkomnar dig till en dynamisk arbetsmiljö där du får vara med och starta upp en ny verksamhet och därmed bidra till att etablera nya arbetssätt tillsammans med teamet och många kollegor i staden. Den nya verksamheten stödjer stora delar av Stockholms stads socialtjänst.
"Det är inte ofta man får chansen att vara med och skapa en ny verksamhet som verkligen gör skillnad, för människor, för socialtjänsten och för hela staden." – Chatarina Rehnström, enhetschef.
Vi erbjuder dig
Du erbjuds ett meningsfullt och varierat arbete där dina insatser gör verklig skillnad i människors liv. Du kommer till en dynamisk arbetsplats med goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vårt kontor ligger i trivsamma Farsta centrum, nära tunnelbanan, restauranger och shopping, vilket gör det enkelt att ta sig hit. Du erbjuds friskvårdsbidrag, flexibel arbetstid samt vinter- och sommararbetstid och möjlighet till semesterväxling. Läs gärna mer om våra förmåner här.
Din roll
Som placeringshandläggare kommer du identifiera och bedöma lämpliga interna och externa boendeplaceringar för barn, unga och vuxna som behöver placeras av stadsdelsförvaltningarna. Detta görs i samarbete med våra stadsdelsförvaltningar och med stadens egen HVB- och jourhemsverksamhet samt med externa leverantörer. Det kan innefatta resor både i närområdet och till andra delar av Sverige i syfte att säkerställa kvaliteten vid placeringar genom personlig kontakt.
Du säkerställer att processen för hela placeringen är effektiv och sammanhållen, inklusive förhandling och avtalsskrivning med leverantörer i nära samarbete med våra avtalshandläggare.
Du kommer tillhöra teamet för Barn och unga i den nystartade stadsövergripande placeringsfunktionen.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
socionomexamen eller annan relevant högskoleutbildning, alternativt likvärdig kompetens som inhämtats genom flerårig relevant arbetslivserfarenhet
erfarenhet av myndighetsutövning inom barn och unga inom individ- och familjeomsorg
erfarenhet och förståelse av institutions- samt jourhems- och familjehemsvård
erfarenhet av komplexa placeringsbehov som kräver individanpassade lösningar
erfarenhet av placeringar utanför ramavtal eller arbete med externa vårdgivare
erfarenhet av arbete med placerade barn och unga i samhällsvård.
Det är meriterande med:
erfarenhet från vårdgivar/utförarsidan inom aktuella områden, som familjehem, LSS och HVB
erfarenhet av samordning och utvecklingsarbete i team
kännedom om Stockholms stads organisation, ersättningssystem och upphandlingsprocesser.
För att trivas och lyckas i rollen är du strukturerad för att planera och organisera din tid effektivt samt initiativtagande i syfte att omsätta idéer och planering i handling. Du trivs med att arbeta både självständigt och i team. Vidare är du tydlig i både din muntliga och skriftliga kommunikation. Du är relationsskapande och trivs med att bygga goda samarbeten både internt och externt. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper, ditt engagemang och din motivation för tjänsten.Publiceringsdatum2026-07-13Övrig information
Vi rekryterar utan det personliga brevet i denna rekrytering för att stärka fokus på de kompetenser och erfarenheter som är viktiga för rollen. Vid bedömningen av din ansökan kommer vi endast att utgå ifrån ditt CV och ett antal frågor du får besvara i samband med att du söker tjänsten. Vi önskar att du svarar konkret och kortfattat på frågorna, och att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt CV.
Vi ser fram emot att ta del av din ansökan och höra hur just du vill bidra till vår nya centrala funktion för inköp av externa boenden. Tillsammans gör vi skillnad och välkommen med din ansökan!
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Kommun
(org.nr 212000-0142), http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Storforsplan 44 (visa karta
)
123 47 FARSTA Arbetsplats
Socialförvaltningen, Funktionshinder och socialpsykiatri, Central placering Kontakt
Per Broman, Vision per.broman@stockholm.se 08-50825580 Jobbnummer
10000517