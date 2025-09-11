Placeringshandläggare till ny central enhet inom Socialförvaltningen
2025-09-11
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Socialförvaltningen i Stockholms stad har en övergripande och samordnande roll för socialtjänstens individ och familjeomsorg och funktionshinderområdet. Här skapas goda förutsättningar för att möta invånare i behov av socialtjänstens stöd. I nära samarbete med stadsdelsförvaltningarna bidrar vi till en modern, digital, rättssäker, likställd och kunskapsbaserad socialtjänst och vi har ett starkt utvecklingsfokus. Inom förvaltningen erbjuds ett stort utbud av stödinsatser till stadens invånare och utbudet förändras utifrån stockholmarnas behov och stadsdelsförvaltningarnas önskemål. Arbetet sker ofta i nära samverkan med andra myndigheter, civilsamhälle och näringsliv. Socialförvaltningen ansvarar också för stadens serverings- och tobakstillstånd och utför tillsyn.
Välkommen till oss
Vill du vara med och bygga upp en helt ny stadsövergripande funktion för boendeplaceringar?
Vi söker dig som vill ta en nyckelroll i en viktig samhällsfunktion där dina insatser gör skillnad för barn, unga och vuxna i behov av externa boendelösningar.
Välkommen till en dynamisk arbetsmiljö där du får vara med från start och forma arbetssätt, processer och strukturer i en viktig verksamhet för stadens socialtjänst.
Kompetensområde funktionshinder och socialpsykiatri utgörs av tre enheter. Vi är ett team med bred kompetens inom socialtjänst och funktionshinderområdet. som arbetar med övergripande uppdrag och projekt till stöd för stadens socialtjänst. Här arbetar bland annat utredare, projektledare och handläggare.
Nu söker vi fler kollegor till enheten för central placering. Vårt kontor ligger i trivsamma Farsta Centrum, nära tunnelbanan, restauranger och shopping, vilket gör det enkelt att ta sig hit.
Vi erbjuder
En unik möjlighet att vara med och bygga en ny och viktig verksamhet från grunden i en utvecklingsinriktad och kvalitetsfokuserad organisation.
Du erbjuds ett meningsfullt och varierat arbete där dina insatser gör verklig skillnad i människors liv. Arbetet innebär samverkan i ett brett nätverk av både interna och externa aktörer, där du får vara en viktig länk i ett viktigt uppdrag. Du blir en del av en erfaren och kompetent arbetsgrupp, med goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling.
"Det här är en unik chans att få vara med från början och skapa något som verkligen gör skillnad för individen, för socialtjänsten och för hela staden."
• Sara Rahm Pernold, områdeschef, Socialförvaltningen i Stockholms stad
Förmåner som anställd i Stockholms stad, inklusive flextid, friskvårdsbidrag, semesterväxling med mera. Läs gärna mer om våra förmåner HÄR.
Vid behov och när det passar verksamheten finns möjlighet till distansarbete.
Din roll
Placeringshandläggaren ansvarar för att identifiera och bedöma lämpliga externa boendeplaceringar för barn, unga och vuxna som behöver placeras av stadsdelsförvaltningarna och när behov uppstår utanför stadens ramavtal. Arbetet innebär ett nära samarbete med stadens alla stadsdelsförvaltningar samt med externa leverantörer.
Du ansvarar för att säkerställa en effektiv och sammanhållen process för hela placeringen inklusive förhandling och avtalsskrivning med leverantörer, i ett nära och löpande samarbete med enhetens avtalshandläggare.
Rollen är en del av uppbyggnaden av en ny stadsövergripande funktion och innebär både operativt arbete och utveckling av arbetssätt och processer tillsammans med ditt team.
I dina arbetsuppgifter ingår att säkerställa kvaliteten vid placeringar genom en personlig kontakt och det arbetet kan innefatta resor både i närområdet och andra delar av Sverige.
Din kompetens och erfarenhet
För att trivas och lyckas i rollen som placeringshandläggare tror vi att du är strukturerad och initiativtagande. Du trivs med att arbeta både självständigt och i team. Du driver processen och samordnar planeringen från början till slut genom att matcha individuella behov med bästa placeringsalternativet, ett aktivt arbete för att hitta den bästa lösningen i varje enskilt fall. Vi söker dig som drivs av intresse för utveckling, kvalitetsarbete och stadsövergripande arbetssätt. Vidare är du tydlig i både din muntliga och skriftliga kommunikation. Du är relationsskapande och trivs med att bygga goda samarbeten både internt och externt.
Vi söker dig som har:
Socionomexamen eller annan relevant högskoleutbildning
flerårig erfarenhet av myndighetsutövning inom socialtjänsten, särskilt inom barn och unga eller LSS
god kännedom om lagstiftning: SoL, LVU, LSS
vana av komplexa placeringsbehov som kräver individanpassade lösningar
erfarenhet av placeringar utanför ramavtal eller arbete med externa vårdgivare.
Meriterande:
erfarenhet från utförarsidan inom aktuella områden så som familjehem, LSS och HVB
kännedom om Stockholms stads organisation, ersättningssystem och upphandlingsprocesser
erfarenhet av samordning, projektledning eller uppbyggnad av nya verksamheter.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper, ditt engagemang och din motivation för tjänsten.Publiceringsdatum2025-09-11Övrig information
Vi rekryterar utan det personliga brevet i denna rekrytering för att stärka fokus på de kompetenser och erfarenheter som vi värdesätter för att vara med och driva utvecklingen på enheten. Vid bedömningen av din ansökan kommer vi endast att utgå ifrån ditt CV och ett antal frågor du får besvara i samband med att du söker tjänsten. Vi önskar att du svarar konkret och kortfattat på frågorna, och att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt CV.
Vill du vara med och forma framtidens socialtjänst i Stockholm? Välkommen med din ansökan!
Vi ser fram emot att ta del av din ansökan och höra hur just du vill bidra till vår nya centrala funktion för inköp av externa boenden. Tillsammans gör vi skillnad!
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
