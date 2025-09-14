Pizzeria i Björlanda söker pizzabagare

Pizzahuset Björlanda AB / Kockjobb / Göteborg
2025-09-14


Pizzabagare sökes

Vi söker en erfaren och motiverad pizzabagare till vår pizzeria i björlanda
Arbetsuppgifterna innefattar:
Förberedelse och tillagning av pizzor samt andra enklare rätter
Hantering av råvaror och köksutrustning
Hålla ordning och renlighet i köket
Ge god service tillsammans med övriga personalen

Publiceringsdatum
2025-09-14

Kvalifikationer
Erfarenhet som pizzabagare är meriterande
Kunskap i livsmedelshantering och hygien
God samarbetsförmåga, stresstålig och ansvarstagande
Arbetstid: Heltid/deltid, kvällar och helger kan förekomma
Tillträde: Enligt överenskommelse
Är du den vi söker? Skicka din ansökan till Pizzahusetbjörland@gmail.com

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-14
Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Mail
E-post: Pizzahusetbjorlanda@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Pizzahuset Björlanda AB (org.nr 559265-1904)

Jobbnummer
9507543

