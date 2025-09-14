Pizzeria i Björlanda söker pizzabagare

Vi söker en erfaren och motiverad pizzabagare till vår pizzeria i björlanda Arbetsuppgifterna innefattar: Förberedelse och tillagning av pizzor samt andra enklare rätter Hantering av råvaror och köksutrustning Hålla ordning och renlighet i köket Ge god service tillsammans med övriga personalen
Kvalifikationer Erfarenhet som pizzabagare är meriterande Kunskap i livsmedelshantering och hygien God samarbetsförmåga, stresstålig och ansvarstagande Arbetstid: Heltid/deltid, kvällar och helger kan förekomma Tillträde: Enligt överenskommelse Är du den vi söker? Skicka din ansökan till Pizzahusetbjörland@gmail.com