Pizzeria Campino söker Pizzabagare till Märsta
2026-02-23
Pizzeria Campino i Märsta är en pizzeria och salladsbar som även erbjuder kebab och grillrätter. Restaurangen har ett bra läge nära Märsta Station. Vi har 50 platser inne samt en uteservering med uppemot 30 platser.
Vi behöver nu förstärka vårat team med 2 Pizzabagare.
Vi ser helst att du som söker har tidigare erfarenhet av att arbeta som pizzabagare. Introduktion ges på plats.
Vid ansökningar via telefon så går det bra att ringa efter kl 21.00 på nedanstående nummer.
070-1851172
Vill du hellre ansöka via mail går det bra på jobb@pizzeriacampino.se
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-03-25
E-post: jobb@pizzeriacampino.se
Detta är ett heltidsjobb.
195 40 MÄRSTA
