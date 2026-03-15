Pizzaproduktion i napolitans stil med butiksdel i Lidköping
Dough and Beyond AB / Kockjobb / Lidköping
2026-03-15
Dough & Beyond är i en spännande utvecklingsfas, och vi letar nu efter fler engagerade medarbetare till vår pizzaproduktion i Lidköping.
Om rollen:
Du kommer jobba nära råvaror som mjöl, fläsk och annat samt nära kollegor, ägare och kunder. Därför söker vi dig som är både praktisk, social och flexibel.Publiceringsdatum2026-03-15Arbetsuppgifter
• Baka vår signaturdeg.
• Öppna och forma degen för hand.
• Bereda pizzor, mackor och andra produkter.
• Förpacka och kvalitetskontrollera produkter.
• Vara med och bidra till ett effektivt flöde i produktionsmiljö.
• Vi ser gärna att du har någon erfarenhet från service-, café-, restaurang- eller bageribranschen, snarare än från industriell produktion.
Ingen tidigare erfarenhet? Ingen fara - vi erbjuder intern utbildning på plats till dig som är engagerad och arbetsvillig!
Du som söker är villig att:
• Jobba effektivt och strukturerat.
• Vara flexibel och trivas i en miljö som ständigt utvecklas.
• Vara en lagspelare - du fattar att vi är beroende av varandras insats.
• Ta ansvar och vara engagerad i både detaljer och helhet.
Vi erbjuder:
• En arbetsplats som växer snabbt med möjlighet att utvecklas.
• Ett team där vi kombinerar höga krav med god stämning.
• En kultur där vi testar nytt och lär oss tillsammans genom utbildning på plats.
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-14
E-post: info@doughandbeyond.se Arbetsgivarens referens
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Dough and Beyond AB
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Dough and Beyond AB
(org.nr 559361-9645) Arbetsplats
Dough & Beyond AB Kontakt
Patricia Elkhouri info@doughandbeyond.se 0735014371 Jobbnummer
