Pizzaiolo/pizzabagare till Ad Astra by Elite
2025-11-02
Upplev Rivieran 28 minuter söder om Stockholm!
Under senhösten 2022 öppnade Elite Hotels of Sweden ett italienskt signatur- & destinationshotell med premiumapproach, beläget i vackra Snäckviken, 28 minuter söder om Stockholm. Snäckviken är en del av Södertälje.
Hotellet har handplockat några av Medelhavets absolut bästa pärlor när det kommer till mat, avkoppling och nöjen: allt från italienska restauranger, ett fantastiskt spa och aktiviteter så som bio och boule.
Vi söker nu pizzaiolo/pizzabagare med väldokumenterad yrkeserfarenhet till en av våra restauranger med pizzaugn, där vi dagligen serverar napolitansk pizza. Båda deltid, heltid och timanställning på enstaka dagar kan erbjudas.
Som person ser vi gärna att du är prestigelös, tydlig, ödmjuk och du är en lyhörd lagspelare. Du är flexibel i ditt sätt att arbeta, med förmågan att snabbt anpassa dig till nya situationer och utmaningar. Du kan hantera gäster med glimten i ögat även om tempot är högt samt att du är social och trevlig.
Hos oss på Ad Astra by Elite får du en utvecklande och stimulerande arbetsmiljö tillsammans med dedikerade, passionerade och yrkeskunniga kollegor.
Tillträde enligt överenskommelse.
Eventuella frågor och funderingar mailas direkt till hotellets Food & Beverage Manager, Camila Bianco, på camila.bianco@adastrabyelite.se
Tjänsten inleds med en provanställning på sex månader och beräknas sedan gå över till en tillsvidareanställning.
Varmt välkommen med din ansökan!
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-04-21
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Elite Hotels Of Sweden AB
(org.nr 556248-5259), https://www.elite.se/sv/ Arbetsplats
Elite Hotels Kontakt
Steffen Sander steffen.sander@adastrabyelite.se Jobbnummer
9584446