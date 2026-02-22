Pizzabagare till Veberöds Pub & Pizzeria
Veberöds Pub & Pizzeria KB / Kockjobb / Lund Visa alla kockjobb i Lund
Veberöds Pub & Pizzeria är en mysig kvarterskrog i Veberöd som serverar såväl à la carte som pizza. Puben & Pizzerian har funnits sedan 1995 och erbjuder många olika rätter, sallader och tillbehör. Vi har även fullständiga rättigheter, vilket gör det möjligt för dig att välja mellan ett flertal olika drycker. Du hittar oss på Mejerigatan 5 i centrala Veberöd.
NU SÖKER VI EN PIZZABAGARE PÅ DELTID
Vi har öppet tisdag - torsdag: 16.00 - 22.00, fredag: 15.00 - 22.00 och lördag - söndag: 15.00 - 21.00
Ansök om tjänsten genom att ringa 070-688 0104. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-07
0706880104 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Veberöds Pub & Pizzeria KB
Mejerigatan 5 (visa karta
)
247 62 VEBERÖD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
