Pizzabagare till Veberöds Pub & Pizzeria

Veberöds Pub & Pizzeria KB / Kockjobb / Lund
2026-02-22


Visa alla kockjobb i Lund, Lomma, Staffanstorp, Burlöv, Kävlinge eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Veberöds Pub & Pizzeria KB i Lund

Veberöds Pub & Pizzeria är en mysig kvarterskrog i Veberöd som serverar såväl à la carte som pizza. Puben & Pizzerian har funnits sedan 1995 och erbjuder många olika rätter, sallader och tillbehör. Vi har även fullständiga rättigheter, vilket gör det möjligt för dig att välja mellan ett flertal olika drycker. Du hittar oss på Mejerigatan 5 i centrala Veberöd.

NU SÖKER VI EN PIZZABAGARE PÅ DELTID

Vi har öppet tisdag - torsdag: 16.00 - 22.00, fredag: 15.00 - 22.00 och lördag - söndag: 15.00 - 21.00

Ansök om tjänsten genom att ringa 070-688 0104.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-07
0706880104

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Veberöds Pub & Pizzeria KB
Mejerigatan 5 (visa karta)
247 62  VEBERÖD

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9756240

Prenumerera på jobb från Veberöds Pub & Pizzeria KB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Veberöds Pub & Pizzeria KB: