Pizzabagare till Sannegården Älvängen
R.A Pizzeria AB / Kockjobb
2025-10-14
Nu söker vi en pizzabagare till vår restaurang i Älvängen.
Arbetsuppgifterna består av pizzabakning, förberedelser, enklare matlagning och städning.
Vi söker dig som är arbetssam, noggrann och som kan arbeta i grupp.
Att du har tidigare arbetat i restaurang är inget krav men en stor fördel. Även en stor fördel om du behärskar det turkiska språket.
Endast ansökningar per mail.
Sista dag att ansöka är 2025-11-13
E-post: simovic92@hotmail.com
