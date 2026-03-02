Pizzabagare till Pizza Hörnan i Bollebygd

Kazan, Ramazan
2026-03-02


Nu söker vi en Pizzabagare till Pizzeria Hörnan i Bollebygd.
Pizzeria Hörnan är en välkänd pizzeria i Bollebygd. Vi bakar goda pizzor som är bakade med mycket kärlek.
Vi söker dig som är arbetssam, noggran och stresstålig. Att du har tidigare erfarenhet från restaurangbranschen är inte ett krav men en fördel.
Endast ansökningar per mail, vänligen respektera det.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-01
E-post: umudayolculuk_91@hotmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Kazan, Ramazan
Blåsvädersgatan 16 Lgh 1203 (visa karta)
418 32  GÖTEBORG

Arbetsplats
Kazan Ramazan

Jobbnummer
9772408

