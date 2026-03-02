Pizzabagare till Pizza Hörnan i Bollebygd
Nu söker vi en Pizzabagare till Pizzeria Hörnan i Bollebygd.
Pizzeria Hörnan är en välkänd pizzeria i Bollebygd. Vi bakar goda pizzor som är bakade med mycket kärlek.
Vi söker dig som är arbetssam, noggran och stresstålig. Att du har tidigare erfarenhet från restaurangbranschen är inte ett krav men en fördel.
Endast ansökningar per mail, vänligen respektera det.
Sista dag att ansöka är 2026-04-01
E-post: umudayolculuk_91@hotmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kazan, Ramazan
