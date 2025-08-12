Pizzabagare till Lane Restaurang och Pizzerian AB i Uddevalla Lane!

Lane Restaurang och kiosk AB / Kockjobb / Uddevalla
2025-08-12


Om jobbet
Vi söker en erfaren pizzabagare till Lane Restaurang och Pizzerian AB i Uddevalla - Lane!
Nu söker vi dig som vill vara med från start!
Lane Restaurang och Pizzerian AB är en nyöppnad pizzeria i Lane utanför Uddevalla. Vårt mål är att erbjuda våra gäster riktigt god mat och en trevlig upplevelse i en varm och välkomnande miljö. Vi söker nu en erfaren och engagerad pizzabagare som vill bli en del av vårt team.
Vi söker dig som:
Har tidigare erfarenhet som pizzabagare
Arbetar noggrant och har passion för yrket
Trivs med att jobba i team
Klarar ett högt arbetstempo
Är serviceinriktad och trevlig mot både kollegor och gäster
Talar arabiska - det är meriterande, men inte ett krav

Intresserad?
Välkommen att kontakta oss på:
072-127 25 58
Mejla oss på info@leenkok.se
Vi ser fram emot att höra från dig och att tillsammans bygga något riktigt bra!
Med vänliga hälsningar,
Lane Restaurang och Pizzerian AB
Om anställningen

Publiceringsdatum
2025-08-12

Ersättning
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön
Var ligger arbetsplatsen?
Fagerhultsvägen 1
45193 Uddevalla
Arbetsgivaren
Lane Restaurang och kiosk AB

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
E-post: info@leenkok.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Lane Restaurang och kiosk AB (org.nr 559447-0071)
Fagerhultsvägen 1 (visa karta)
451 93  UDDEVALLA

Arbetsplats
Lane Restaurang & kiosk AB

Jobbnummer
9453695

