Pizzabagare till Lane Restaurang och Pizzerian AB i Uddevalla Lane!
2025-08-12
Om jobbet
Vi söker en erfaren pizzabagare till Lane Restaurang och Pizzerian AB i Uddevalla - Lane!
Nu söker vi dig som vill vara med från start!
Lane Restaurang och Pizzerian AB är en nyöppnad pizzeria i Lane utanför Uddevalla. Vårt mål är att erbjuda våra gäster riktigt god mat och en trevlig upplevelse i en varm och välkomnande miljö. Vi söker nu en erfaren och engagerad pizzabagare som vill bli en del av vårt team.
Vi söker dig som:
Har tidigare erfarenhet som pizzabagare
Arbetar noggrant och har passion för yrket
Trivs med att jobba i team
Klarar ett högt arbetstempo
Är serviceinriktad och trevlig mot både kollegor och gäster
Talar arabiska - det är meriterande, men inte ett krav
Intresserad?
Välkommen att kontakta oss på:
072-127 25 58
Mejla oss på info@leenkok.se
Vi ser fram emot att höra från dig och att tillsammans bygga något riktigt bra!
Med vänliga hälsningar,
Lane Restaurang och Pizzerian AB
Om anställningenPubliceringsdatum2025-08-12Ersättning
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön
Var ligger arbetsplatsen?
Fagerhultsvägen 1
45193 Uddevalla
Arbetsgivaren
Lane Restaurang och kiosk AB Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
E-post: info@leenkok.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lane Restaurang och kiosk AB
(org.nr 559447-0071)
Fagerhultsvägen 1 (visa karta
)
451 93 UDDEVALLA Arbetsplats
Lane Restaurang & kiosk AB Jobbnummer
9453695