Pizzabagare till Hasselbaren bakfickan nya Pizzeria

Till Hasselbaren Pizzeria vid Järntorget söker vi nu en engagerad pizzabagare som vill vara med från start och sätta kvaliteten från dag ett. Här får du möjlighet att arbeta i en ny verksamhet där vi siktar högt och vill skapa en pizzeria med både hjärta och hantverk.
Arbetet innebär sedvanliga uppgifter inom pizzakök: förberedelse av råvaror, degberedning, bakning och tillagning av pizza under service. Du ansvarar för kvalitet, tempo och struktur i ditt arbete samt bidrar till att hålla en hög standard vad gäller hygien och ordning i köket.
Vi söker dig som har erfarenhet av att arbeta som pizzabagare, är van vid ett högt tempo och kan leverera jämn kvalitet även under stress. Du är noggrann, ansvarstagande och fungerar bra i team. Kunskap inom livsmedelshygien är en självklarhet.
Vi erbjuder tillsvidare- eller visstidsanställning enligt överenskommelse samt möjligheten att vara med och bygga upp en pizzeria med tydlig ambition - att bli en självklar destination vid Järntorget. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-04
E-post: Jobb@hasselbaren.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kitchen Pro OX AB
(org.nr 559534-8417)
Järntorget 4 (visa karta
)
613 30 OXELÖSUND Arbetsplats
Hasselbaren Järntorget Jobbnummer
9780426