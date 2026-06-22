Pizzabagare söks till pizzamästaren i umeå
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2026-06-22
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Vi söker pizzabagare! 🍕
Vi söker en duktig och engagerad pizzabagare till vår pizzeria.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av att baka pizza (meriterande).
Är ansvarstagande, noggrann och serviceinriktad.
Kan arbeta självständigt och i team.
Klarar av att arbeta i ett högt tempo.
Vi erbjuder:
Heltid enligt överenskommelse.
Bra arbetsmiljö och trevliga kollegor.
Bra lön!
Är du intresserad? Skicka ditt CV, eller kom gärna förbi pizzerian och presentera dig.info@pizzeriapion.se
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-22
Abdullahbarwari48@gmail.com
E-post: Info@pizzeriapion.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pizzamästaren i Umeå AB
(org.nr 556937-1130)
Cementvägen 16 (visa karta
)
906 21 UMEÅ Kontakt
Abdullah Abdullah Info@pizzeriapion.se Jobbnummer
9972221