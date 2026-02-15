Pizzabagare sökes till Stora Frögården Ölands napolitanska pärla
2026-02-15
Brinner du för hantverk, råvaror och riktigt bra pizza? Vill du arbeta i en restaurang där passionen för smak, kvalitet och upplevelse står i centrum? Då kan du vara den vi söker.Publiceringsdatum2026-02-15Om företaget
När vi planerade framtiden för vår restaurang 2018 ställde vi oss en enkel fråga: Vad är det godaste i världen?
Svaret blev pizza.
Men inte vilken pizza som helst. Vi bestämde oss för att göra den godaste pizzan - på riktigt. Inspirerad av Italien, förfinad på Öland och bakad i vår majestätiska vedeldade ugn som byggdes våren 2019. Sedan dess har vi förfinat tekniker, utvecklat smaker och skapat en pizza som kombinerar lokala råvaror från ön med traditioner från Medelhavet.
Hos oss är snabbmat aldrig halvfabrikat. Vi gör så mycket som möjligt från grunden, väljer ingredienser med omsorg och levererar en helhetsupplevelse där kvalitet och kärlek till hantverket märks i varje tugga.
Och ja - vi erbjuder mer än bara pizza. Men pizzan är vårt hjärta.
Om rollen
Som pizzabagare hos oss är du en viktig del av köket och upplevelsen vi skapar för våra gäster. Du arbetar med hela processen - från deg till färdig pizza - och bidrar till att hålla högsta kvalitet i varje servering.Arbetsuppgifter
Vi söker dig som
Har erfarenhet av pizzabakning (gärna napolitansk stil eller vedugn)
Brinner för hantverk, råvaror och kvalitet
Trivs i högt tempo och gillar teamwork
Är noggrann, positiv och lösningsorienterad
Vill vara med och skapa något som gäster reser för att uppleva
Vi erbjuder
Arbete i en restaurang med tydlig passion och stolthet i det vi gör
Ett kök där kvalitet går före genvägar
Möjlighet att utvecklas inom pizzahantverk och smakkombinationer
En inspirerande arbetsmiljö på vackra Öland
Kollegor som älskar mat lika mycket som du
Låter det som din plats?
Då vill vi gärna höra från dig.
Skicka din ansökan och berätta lite om dig själv, din erfarenhet och varför du vill baka pizza hos oss.
Välkommen till Stora Frögården
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: info@storafrogarden.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare SFG Sydost AB
(org.nr 559413-0451), https://storafrogarden.se
Stora Frögårdsvägen 12 (visa karta
)
386 60 MÖRBYLÅNGA Jobbnummer
9743216