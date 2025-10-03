Pizzabagare sökes till restaurang i Frösunda, Solna

IL Frösunda AB / Kockjobb / Solna
2025-10-03


Visa alla kockjobb i Solna, Sundbyberg, Stockholm, Danderyd, Lidingö eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos IL Frösunda AB i Solna

Vi söker en erfaren och självgående pizzabagare som kan ansvara för pizzatillagningen i vår restaurang. Rollen innebär att förbereda och baka pizzor med hög kvalitet, hantera beställningar och bidra till en positiv gästupplevelse.

Publiceringsdatum
2025-10-03

Dina arbetsuppgifter
Ansvara för pizzatillagningen från förberedelse till färdig produkt
Säkerställa att pizzorna håller hög kvalitet i smak och presentation
Hantera beställningar och koordinera med kökspersonal
Upprätthålla god hygien och ordning i köket

Kvalifikationer
Tidigare erfarenhet som pizzabagare
Förmåga att arbeta självständigt och effektivt under tidspress
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift

Dina personliga egenskaper
Noggrann och ansvarstagande
Serviceinriktad med känsla för kvalitet
Flexibel och lösningsorienterad
God samarbetsförmåga, samtidigt trygg i att arbeta självständigt

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-02
E-post: ilpalazzo41@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
IL Frösunda AB (org.nr 556865-6762)

Jobbnummer
9540602

Prenumerera på jobb från IL Frösunda AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos IL Frösunda AB: