Pizzabagare sökes till restaurang i Frösunda, Solna
2025-10-03
Vi söker en erfaren och självgående pizzabagare som kan ansvara för pizzatillagningen i vår restaurang. Rollen innebär att förbereda och baka pizzor med hög kvalitet, hantera beställningar och bidra till en positiv gästupplevelse.

Dina arbetsuppgifter
Ansvara för pizzatillagningen från förberedelse till färdig produkt
Säkerställa att pizzorna håller hög kvalitet i smak och presentation
Hantera beställningar och koordinera med kökspersonal
Upprätthålla god hygien och ordning i köketKvalifikationer
Tidigare erfarenhet som pizzabagare
Förmåga att arbeta självständigt och effektivt under tidspress
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skriftDina personliga egenskaper
Noggrann och ansvarstagande
Serviceinriktad med känsla för kvalitet
Flexibel och lösningsorienterad
God samarbetsförmåga, samtidigt trygg i att arbeta självständigt Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-02
E-post: ilpalazzo41@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare IL Frösunda AB
