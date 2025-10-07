Pizzabagare sökes till restaurang i Frösunda, Solna start omgående (Deltid)

IL Frösunda AB / Kockjobb / Solna
2025-10-07


Vi söker en efaren pizzabagare på deltid till vår restaurang i Frösunda, Solna. Rollen omfattar att baka pizzor av hög kvalitet, hantera beställningar och bidra till en positiv gästupplevelse. Start omgående.

Publiceringsdatum
2025-10-07

Dina arbetsuppgifter
Tillaga pizzor från förberedelse till färdig produkt
Säkerställa hög kvalitet på smak och presentation
Hantera beställningar och samarbeta med kökspersonal
Hålla köket rent och organiserat

Kvalifikationer
Tidigare erfarenhet som pizzabagare
Självständig och effektiv under tidspress
Svenska och engelska i tal och skrift

Dina personliga egenskaper
Noggrann och ansvarstagande
Serviceinriktad med känsla för kvalitet
Flexibel, lösningsorienterad och samarbetsvillig

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-06
E-post: ilpalazzo41@gmail.com

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
IL Frösunda AB (org.nr 556865-6762)

Jobbnummer
9545718

