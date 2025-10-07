Pizzabagare sökes till restaurang i Frösunda, Solna start omgående (Deltid)
2025-10-07
Vi söker en efaren pizzabagare på deltid till vår restaurang i Frösunda, Solna. Rollen omfattar att baka pizzor av hög kvalitet, hantera beställningar och bidra till en positiv gästupplevelse. Start omgående.Publiceringsdatum2025-10-07Dina arbetsuppgifter
Tillaga pizzor från förberedelse till färdig produkt
Säkerställa hög kvalitet på smak och presentation
Hantera beställningar och samarbeta med kökspersonal
Hålla köket rent och organiseratKvalifikationer
Tidigare erfarenhet som pizzabagare
Självständig och effektiv under tidspress
Svenska och engelska i tal och skriftDina personliga egenskaper
Noggrann och ansvarstagande
Serviceinriktad med känsla för kvalitet
Flexibel, lösningsorienterad och samarbetsvillig Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-06
E-post: ilpalazzo41@gmail.com Omfattning
