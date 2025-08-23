Pizzabagare sökes ( Nisses Pizzeria Kållered)

N Pizzeria AB / Kockjobb / Mölndal
2025-08-23


Pizzeria i Kållered söker omgående en duktig pizzabagare. Vi erbjuder en tjänst där serviceanda och teamkänsla står i fokus. Arbetsuppgifter är tillagning av maträtter samt bakning utav pizza mm.

Vi serverar pizza, pasta, hamburgare och sallad. Pizzerian tänker även införa en meny om orientaliska pizza och pirog rätter, så om du har erfarenhet utav detta är det meriterande.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-22
Telefon och mail

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
N pizzeria AB (org.nr 559086-1422)
Hagabäcksleden 9 (visa karta)
428 32  KÅLLERED

Kontakt
Yaser Bashir
yasermati@yahoo.com
0700-718962

Jobbnummer
9472698

