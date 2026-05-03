Pizzabagare sökes - Vedugnsbakad pizza till sommarrestaurang på Fårö

2026-05-03


Restaurang Carlssons, Fårö söker en erfaren pizzabagare till sommaren 2026.
Vi lagar vedugnsbakad pizza av hög kvalitet och söker dig som är trygg i hantverket, gillar tempo och vill vara en nyckelperson i köket under högsäsong.

2026-05-03

Om tjänsten
Period: 18 juni - 16 augusti 2026
Omfattning: Heltid under säsong
Arbetstid: ca 11:00-21:30 (schema kan variera något beroende på drift)

Dina arbetsuppgifter
Baka och ansvara för vedugnsbakad pizza
Förbereda deg, toppings och mise en place
Arbeta självständigt i högt tempo under service
Säkerställa god kvalitet, hygien och ordning i köket
Samarbete med köksteam och service för ett bra flöde

Vi söker dig som
Har minst 5 års erfarenhet av att baka vedugnspizza
Är trygg, självgående och stresstålig
Har god känsla för timing, kvalitet och råvaror
Är en lagspelare med professionell inställning
Trivs med säsongsarbete och intensiv sommarverksamhet

Vi erbjuder
Säsongsanställning hos en väletablerad restaurang på Fårö
Möjlighet att arbeta med ren vedugn och hög råvarukvalitet
Ett engagerat och professionellt team
Boende kan diskuteras vid behov
Lön enligt överenskommelse, baserat på erfarenhet

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-30
E-post: hello@carlssonsfaro.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan Pizzabagare".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
The DAC Collective AB (org.nr 559574-2619)
Fårö Sudersand 5625 (visa karta)
624 67  FÅRÖ

Arbetsplats
Carlssons Restaurang

Kontakt
Ägare
Daniel Biveson
hello@carlssonsfaro.com
0706343996

Jobbnummer
9887544

