Pizzabagare sökes! - Sörby Grill och Pizzeria

Kazanci Restaurang AB / Kockjobb / Örebro
2026-01-06


Vi söker en pizzabagare med 2-4 års erfarenhet, någon som kan diska och som också har jobbat på en pizzeria tidigare. Helst någon som bor i närheten av centrala Örebro då restaurangen ligger i Sörby. Adressen är: Mejramvägen 113 Örebro
ERFARENHET ÄR ETT KRAV!
De av er som är intresserade får gärna kontakta mig via mail om ni är intresserade eller har några funderingar. Vänligen bifoga CV och kontaktuppgifter i mejlet.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-06
E-post: infokazanci.ab@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Kazanci Restaurang AB (org.nr 559480-5391)
Mejramvägen 113 (visa karta)
702 18  ÖREBRO

