Pizzabagare säsongsanställning (sommar) med möjlighet tillsvidare
Mijic, Milivoje / Kockjobb / Södertälje Visa alla kockjobb i Södertälje
2026-07-08
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Vi söker nu en rutinerad pizzabagare som snabbt kan sätta in sig i sina arbetsuppgifter. Vi är ute efter en Pizzabagare med erfarenhet som ska jobba över sommaren (främst juli och augusti) och därefter finns även möjlighet till att förlänga uppdraget till en längre period. Rätt kandidat kan börja omgående. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-18
E-post: mijic.ziko@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Hölö Pizzeria". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mijic, Milivoje
Centralvägen 16 (visa karta
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153 71 HÖLÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hölö, Pizzeria Restaurang Jobbnummer
9997511