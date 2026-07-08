Pizzabagare säsongsanställning (sommar) med möjlighet tillsvidare

Mijic, Milivoje / Kockjobb / Södertälje
2026-07-08


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Vi söker nu en rutinerad pizzabagare som snabbt kan sätta in sig i sina arbetsuppgifter. Vi är ute efter en Pizzabagare med erfarenhet som ska jobba över sommaren (främst juli och augusti) och därefter finns även möjlighet till att förlänga uppdraget till en längre period. Rätt kandidat kan börja omgående.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-18
E-post: mijic.ziko@gmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Hölö Pizzeria".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Mijic, Milivoje
Centralvägen 16 (visa karta)
153 71  HÖLÖ

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Hölö, Pizzeria Restaurang

Jobbnummer
9997511

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