Pizzabagare / Kökspersonal 75 % till Il Padrino

Ilpad AB / Restaurangbiträdesjobb / Örnsköldsvik
2026-02-15


Visa alla restaurangbiträdesjobb i Örnsköldsvik, Nordmaling, Kramfors, Bjurholm, Sollefteå eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Ilpad AB i Örnsköldsvik

Är du van att arbeta i kök och trivs i ett högt tempo? Nu söker vi dig som vill arbeta som pizzabagare/kökspersonal hos oss. Tjänsten passar dig som har tidigare kökserfarenhet och som vill bli en del av ett sammansvetsat team.

I rollen arbetar du med varierande uppgifter i köket och är en viktig del av den dagliga driften. Du bidrar till god kvalitet, bra tempo och en trivsam arbetsmiljö.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter.
* Förberedelse av råvaror och ingredienser.
• Arbete i kök under service.
• Baka och förbereda pizza (vid behov).
• Hålla kök och arbetsytor rena och organiserade.
• Samarbeta med kollegor för ett smidigt arbetsflöde.

Publiceringsdatum
2026-02-15

Kvalifikationer
• Tidigare erfarenhet av arbete i kök
• God arbetsmoral och ansvarskänsla
• Förmåga att arbeta i ett högt tempo

Meriterande
• Erfarenhet av att baka pizza

Anställningsform
• Tjänst på 75 %
• Provanställning i 6 månader

Är du intresserad?
Skicka ditt CV via mejl ilpad2024@hotmail.com

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-01
Besök oss gärna och lämna era ansökningar!
E-post: ilpad2024@hotmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "köksbiträde".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Ilpad AB (org.nr 559464-8247)
Läroverksgatan 14 E (visa karta)
891 30  ÖRNSKÖLDSVIK

Jobbnummer
9743249

Prenumerera på jobb från Ilpad AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Ilpad AB: