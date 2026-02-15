Pizzabagare / Kökspersonal 75 % till Il Padrino
Ilpad AB / Restaurangbiträdesjobb / Örnsköldsvik Visa alla restaurangbiträdesjobb i Örnsköldsvik
2026-02-15
, Nordmaling
, Kramfors
, Bjurholm
, Sollefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ilpad AB i Örnsköldsvik
Är du van att arbeta i kök och trivs i ett högt tempo? Nu söker vi dig som vill arbeta som pizzabagare/kökspersonal hos oss. Tjänsten passar dig som har tidigare kökserfarenhet och som vill bli en del av ett sammansvetsat team.
I rollen arbetar du med varierande uppgifter i köket och är en viktig del av den dagliga driften. Du bidrar till god kvalitet, bra tempo och en trivsam arbetsmiljö.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter.
* Förberedelse av råvaror och ingredienser.
• Arbete i kök under service.
• Baka och förbereda pizza (vid behov).
• Hålla kök och arbetsytor rena och organiserade.
• Samarbeta med kollegor för ett smidigt arbetsflöde.Publiceringsdatum2026-02-15Kvalifikationer
• Tidigare erfarenhet av arbete i kök
• God arbetsmoral och ansvarskänsla
• Förmåga att arbeta i ett högt tempo
Meriterande
• Erfarenhet av att baka pizza
Anställningsform
• Tjänst på 75 %
• Provanställning i 6 månader
Är du intresserad?
Skicka ditt CV via mejl ilpad2024@hotmail.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-01
Besök oss gärna och lämna era ansökningar!
E-post: ilpad2024@hotmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "köksbiträde". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Ilpad AB
(org.nr 559464-8247)
Läroverksgatan 14 E (visa karta
)
891 30 ÖRNSKÖLDSVIK Jobbnummer
9743249