Pizza Punks söker pizzabagare till vår nya restaurang
2026-01-05
OBS! Kunskap inom yrket krävs.
Vänligen läs vad som krävs för att uppfylla våra yrkes krav. Maila ej om detta inte uppfylls.
Vi söker pizzabagare till vår nya restaurang.
Pizza Punks är ett team men känsla för service och kvalitet.
Vi jobbar med napolitansk style off pizza med färska råvaror från grunden.
Att vi gör verksamheten till det bästa arbetsplatsen är vårt mål. Att vara med och forma och sätta sin prägel från kök till miljö och servis..
Vi brinner för mat och dryck och ser att du är en som gör samma sak.
Du talar svenska eller engelska för att kommunicera.
Du är inte rädd för nya utmaningar och vill växa med oss.
Som pizzabagare på pizza punks är ett stort ansvar att driva verksamheten framåt med hög kvalite och renlighet.
Du ska vara självgående och inte rädd för att ta tag. med gästen i fokus.
Detta kräver erfarenhet och du ska minst ha 2år inom kunskapen!!!
Bli en del i vårat team!!
instagram: pizzapunks.se
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
E-post: jobbpizzapunks@gmail.com
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 556783-1952), http://www.pizzapunks.se
olausmagnus väg 17 (visa karta
)
121 45 JOHANNESHOV Arbetsplats
pizza punks Jobbnummer
9668649