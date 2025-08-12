Piva I Halmstad Söker Sjuksköterska
2025-08-12
Vill du arbeta i en verksamhet där vi tillsammans ständigt förbättrar och utvecklar den psykiatriska omvårdnaden? Vi kan erbjuda dig ett arbete i en organisation med patienten i fokus, som präglas av vetenskap, beprövad erfarenhet, öppenhet och samverkan.
Välkommen till PIVA Halmstad!
Dina arbetsuppgifter kommer att bestå av sedvanliga sjuksköterskeuppgifter inom psykiatrisk heldygnsvård samt akutmottagning, psykiatrisk omvårdnad, arbetsledning, patientsamtal, anhörigsamtal, dokumentation, läkemedelshantering etc. Att arbeta som sjuksköterska hos oss är roligt, omväxlande och utmanande samtidigt som det ställer krav på dig att både vara flexibel och kunna arbeta självständigt.
Om arbetsplatsen
Psykiatrin Halland är Region Hallands förvaltning för all offentlig specialistpsykiatri. Här ingår psykiatri för barn, ungdomar och vuxna, såväl öppen som heldygnsvård. Psykiatrin Halland har ca 650 medarbetare och verksamheter i alla regionens kommuner.
Heldygnsvården i Halmstad består av tre avdelningar: PIVA som är en psykiatrisk intensivvårdsavdelning med akutmottagning och LARO-mottagning, avdelning 19 som är en allmänpsykiatrisk avdelning och avdelning 26 som är en allmänpsykiatrisk avdelning med inriktning mot äldre personer med olika psykiatriska diagnoser samt psykosvård. Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Specialistutbildning i psykiatri är önskvärt, men inget krav. Tidigare erfarenhet av arbete som sjuksköterska inom psykiatrisk heldygnsvård är meriterande.
Du som person är strukturerad i ditt arbetssätt och har en utvecklad organisations- och samarbetsförmåga. Du är engagerad och har ett genuint intresse för människor med patienten i fokus och arbetar flexibelt. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete.
Läs mer om vad vi kan erbjuda dig som sjuksköterska i Region Halland!
Läs mer om Psykiatrin Halland
Inför eventuell anställning görs alltid kontroll i belastnings- och misstankeregistret.
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! https://www.regionhalland.se/om-region-halland/
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Sista dag att ansöka är 2025-08-24
