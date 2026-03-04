Pilbäckskolan söker lärare till Idrott och hälsa åk 1-6
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen / Grundskollärarjobb / Växjö Visa alla grundskollärarjobb i Växjö
2026-03-04
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen i Växjö
, Uppvidinge
, Tingsryd
, Värnamo
, Vetlanda
eller i hela Sverige
Ingen arbetsdag är den andra lik hos oss på Växjö kommun. Ibland tar vi hand om de små sakerna och ibland om de riktigt stora. Oavsett vilket innebär det en arbetsdag som betyder något på riktigt. Vi är drygt 7 000 medarbetare som tillsammans jobbar för att skapa en bra dag, varje dag.
Hos oss får du möjlighet att göra skillnad och samtidigt växa och utvecklas. Här finns en stor bredd av yrken och karriärmöjligheter, gemensamt för dem alla är att de bygger och skapar vårt framtida Växjö. Vill du dela vår arbetsdag?
Jobba för en bra dag. Varje dag.Publiceringsdatum2026-03-04Arbetsuppgifter
Pilbäckskolan är en tvåparallellig F-6-skola med cirka 350 elever, belägen på Hov i Växjö. Skolan är organiserad i tre arbetslag: F-3, 4-6 samt fritidshemmet. Varje årskurs arbetar dessutom i årskursteam. På F-3 har vi flerlärarskap och på mellanstadiet arbetar både klasslärare och resurslärare. Vi har också tre speciallärare och en specialpedagog som stöttar elevernas lärande.
Kollegialt samarbete, gemenskap och en stark teamkänsla är grunden i vårt arbete. Vår värdegrund är alltid utgångspunkten. Tillsammans kan vi driva det bästa kvalitets- och utvecklingsarbetet och därigenom också uppnå de bästa resultaten!
Vi söker nu en lärare i idrott och hälsa för undervisning i årskurs 16. Du förväntas också vara aktiv i vårt gemensamma utvecklings- och kvalitetsarbete. Det innebär att du bidrar med dina perspektiv, deltar i kollegialt lärande och arbetar mot våra gemensamma mål för att stärka både undervisningen och skolans övergripande utveckling.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare i idrott med behörighet att undervisa i åk 1-6. Vi arbetar nära varandra och det är viktigt att du är bra på att kommunicera och samarbeta på ett prestigelöst sätt.
Varmt välkommen in med din ansökan!
ÖVRIGT
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.
Som tillsvidareanställd blir du som regel krigsplacerad i vår organisation.
Det kan bli aktuellt med löpande intervjuer så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.
Ansökan sker enbart via Offentliga jobbs rekryteringsverktyg (www.offentligajobb.se).
Medtag utbildningsbevis och eventuell yrkeslegitimation vid intervju. För att bli aktuell för anställning behöver du visa två utdrag från belastningsregistret innan du anställs. Beställning av utdrag ur belastningsregistret kan göras på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
och du ska använda dels det som heter Arbete inom skola eller förskola (442.5) samt Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret (442.3).
För interna kandidater kan det bli aktuellt med annat tillträdesdatum. För mer information se Beslut gällande tidpunkt för byte av enhet vid rekrytering av intern kandidat inom utbildningsförvaltningen på intranätet.
Till bemannings- och rekryteringsföretag eller till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "UTBF 71/26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Växjö Kommun
(org.nr 212000-0662) Arbetsplats
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen Kontakt
Rektor
Christian Bjelk christian.bjelk@vaxjo.se 0470-796496 Jobbnummer
9777707