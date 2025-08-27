Pilatesinstruktör med känsla för styrka och utveckling
2025-08-27
Om People's Training
People's Training är en exklusiv hälsostudio där kvalitet, kunskap och engagemang möts. Vi skapar en miljö där varje tränare och instruktör får möjlighet att växa, samtidigt som vi tillsammans levererar de bästa resultaten för våra medlemmar. Vårt team består av specialister inom träning, hälsa och rehab - och nu vill vi stärka det med en passionerad Pilatesinstruktör/Personlig Tränare.
Din roll
Vi söker dig som brinner för Pilates och har erfarenhet av att undervisa på reformer. Hos oss får du möjlighet att kombinera din expertis med vårt breda team av personliga tränare och terapeuter. Rollen innebär att du:
Leder individuella och smågruppspass i reformer Pilates.
Anpassar träningen efter olika nivåer, behov och mål - från rehab till prestationsinriktad träning.
Bidrar med din kompetens i samarbeten med våra PT:s och specialister.
(Meriterande) Även kan erbjuda personlig träning inom styrketräning för att skapa ännu större bredd i ditt arbete.
Vem är du?
Utbildad Pilatesinstruktör med vana av reformerträning.
Har gärna erfarenhet som Personlig Tränare eller inom styrketräning.
Trivs med att coacha och motivera människor på olika nivåer.
Är engagerad, resultatinriktad och vill bidra till både kundernas och teamets utveckling.
Är en lagspelare som gillar att dela med dig av kunskap och inspireras av andra.
Vad erbjuder vi?
En exklusiv anläggning i Nya Hovås.
Ett engagerat team av experter att växa och utvecklas tillsammans med.
Kontinuerlig kompetensutveckling och internutbildning.
Flexibla arbetstider och marknadsmässig lön.
En inspirerande arbetsmiljö där energi, kvalitet och utveckling står i fokus.
Så ansöker du
Skicka in ditt CV och personliga brev så snart som möjligt via e-post.
Berätta gärna om din erfarenhet av Pilates (och eventuell bakgrund inom styrketräning) samt hur du vill bidra till att utveckla framtidens träning hos oss.
Sista dag att ansöka är 2025-09-26
E-post: mattias@peoplestraining.com
