Pigg personlig assistent sökes till aktiv kvinna i Örebro (25%)
Vivida Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Örebro Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Örebro
2026-07-20
, Kumla
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, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vivida Assistans AB i Örebro
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige
OM JOBBET Vi söker nu en personlig assistent till en 44-årig kvinna. Hon har en utvecklingsstörning och epilepsi. Arbetsuppgifterna är att stimulera henne i vardagen samt hjälpa henne med kommunikation, planering, av- och påklädnad, personlig hygien samt att finnas till hands. Du kommer även att tillsammans med henne få följa med på olika fritidsaktiviteter såsom daglig verksamhet, teater, musik och bio. VI TROR ATT DU ÄR
Lugn
Flexibel
Uthållig och tålmodig
Samarbetsvillig och lyhörd
Initiativtagande och kreativ
Har körkort samt tillgång till bil
Intresserad av pedagogik och engagerad
Har god svenska
ÖVRIGA EGENSKAPER VI SER HOS DIG Det är meriterande om du har erfarenhet av epilepsi men det är inget krav, det viktigaste är att du klarar av att hålla dig lugn vid situationer då kvinnan drabbas av epilepsianfall. Det är även positivt om du har arbetat som personlig assistent tidigare, detta är dock inget krav. Viktigast är din personlighet. Vi ser gärna att du är intresserad av friluftsliv. DET HÄR ERBJUDS DU Vivida står för kvalitet. Vi arbetar för att du som anställd ska må bra och känna stolthet i din yrkesroll. Som personlig assistent har du ett givande arbete där du är mycket viktig för en annan människa. Du får stöd av oss som arbetsgivare och möjlighet till personlig utveckling genom dina arbetsuppgifter och utbildning. Att vara anställd på Vivida innebär en trygghet genom kollektivavtal, marknadsmässig lön, pension, försäkringsskydd, schyssta semestervillkor och friskvårdsbidrag. Vi arbetar för att du som anställd ska må bra – våra medarbetare är det viktigaste vi har!
ARBETSTID OCH TJÄNSTGÖRINGSGRAD
Du kommer arbeta ca 1-2 per vecka, kl 15:00-22:00, samt en helg i månaden.
Tjänsten är på ca 25%.
LÖN
På Vivida får du som assistent en fast grundlön per timme + semesterersättning samt eventuell OB-ersättning. Kollektivavtal finns.
TILLTRÄDE
Gärna från vecka 31 eller tidigare.
ANSÖKAN
Sista ansökningsdag är 2026-08-20. Ansökningar behandlas löpande och tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdag, så tveka inte att skicka in din ansökan!
När du skickat in din ansökan kan du i vissa rekryteringar bli ombedd att svara på kompletterande frågor via video. Då får du ett mail med frågorna från invitations@recright.com
. Håll även utkik i din skräppost om mailet skulle ha hamnat där.
UTDRAG UR BELASTNINGSREGISTRET
Enligt lag krävs utdrag ur Polisens belastnings- & misstankeregister vid arbete med minderåriga kunder (under 18 år). Vivida har därutöver som policy att alltid begära utdrag från samtliga personliga assistenter, i syfte att säkerställa våra kunders trygghet och kvaliteten i assistansen. Därför vill vi gärna att du som blir kallad på intervju tar med aktuellt belastningsregister som inte är mer än 6 månader gammalt. Ansökan om registerutdrag får du via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Om du söker arbete hos en barnkund väljer du: Arbete med barn enligt LSS
Om du söker arbete hos våra vuxna kunder väljer du: Arbete med äldre eller vuxna med funktionsnedsättning
Om Vivida
Vivida Assistans är en assistansanordnare som funnits sedan 2004. Med gedigen erfarenhet och trygg arbetsledning erbjuder vi en komplett helhetslösning för våra kunders assistans. Vi finns i hela landet och är en arbetsgivare som värnar om våra medarbetare på riktigt. Våra kunder har även tillgång till kvalificerad juridisk kompetens. Vår verksamhet bygger på en stark värdegrund, för vilken vi tilldelats den högsta R-licensen i etiskt företagande. Vi har kollektivavtal och är medlem i Vårdföretagarna.
Läs mer om oss:
vivida.se
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Sista dag att ansöka är 2026-08-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Vivida Assistans AB
(org.nr 556666-3265), https://vivida.varbi.com/se
Box 1814 (visa karta
)
701 18 ÖREBRO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10007102