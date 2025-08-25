Pigg och glad assistent till ung kvinna i Västra Frölunda, 75-100%
Särnmark Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Göteborg Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Göteborg
2025-08-25
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Särnmark Assistans AB i Göteborg
, Partille
, Kungälv
, Härryda
, Kungsbacka
eller i hela Sverige
Jag är en tjej med mycket humor som nu söker en ny kvinnlig personlig assistent som är trygg, positiv, rolig och som gillar att hjälpa någon annan att få ett riktigt bra liv!
Helst önskar jag att du vill jobba för mig i många år. Ju mer vi lär känna varandra desto viktigare och mer värdefull blir du för mig. Desto lättare och roligare blir då också jobbet!
Jag behöver personlig assistans för att kunna leva ett aktivt och meningsfullt liv. Din arbetsplats är överallt där jag befinner mig. Jag studerar på deltid och håller på med många andra olika aktiviteter. Jag är en mycket social person.
Mina intressen är bl a att träffa vänner, träna, bada, resa, engagera mig i föreningsliv. Jag gillar också att prova nya saker. Jag förflyttar mig med hjälp av rullstol och använder alternativ kommunikation. Jag bor i egen lägenhet med hjälp av mina underbara personliga assistenter!
Du behöver vara bra på att se möjligheter i alla lägen. Då kan vi ha mycket kul tillsammans och skratta gott åt alla olika utmaningar som livet erbjuder.
Att vara min personliga assistent är kvalificerat och ansvarsfullt. Det kräver mognad och förmåga att sätta sig in i en annan människas situation. Det är därför viktigt att du är engagerad, lyhörd, flexibel och serviceinriktad. Du behöver vara helt rök och snusfri och flytande på svenska både i tal och skrift.
Arbetstiderna varierar mellan dag, kväll och varannan helg. Skriv gärna vilka arbetstider du föredrar. Du kommer att få god introduktion och bredvidgång innan du arbetar egna pass.
Särnmark Assistans är en servicepartner inom personlig assistans. Verksamheten startades 1992 av Mikael Särnmark och Cecilia Ekholm. Vi tror på individuella lösningar och på människans förmåga att göra egna prioriteringar. Vår ambition är att göra det möjligt för människor att bestämma över sina egna liv. Ersättning
Individuell Timlön enl kollektivavtal med Vårdföretagarna Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Särnmark Assistans AB
(org.nr 556506-3772), http://www.sarnmark.se Kontakt
Lena Hübinette, Kundansvarig lena.hubinette@sarnmark.se Jobbnummer
9472959