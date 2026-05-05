Pigg och glad assistent till ung kvinna i V.Frölunda, Dag/kväll 75-100%
Konsensus Personlig Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Göteborg Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Göteborg
2026-05-05
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Konsensus Personlig Assistans AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Lerum
, Härryda
eller i hela Sverige
Jag är en tjej med mycket humor som nu söker en ny kvinnlig personlig assistent som är trygg, positiv, rolig och som gillar att hjälpa någon annan att få ett riktigt bra liv!
Helst önskar jag att du vill jobba för mig i många år. Ju mer vi lär känna varandra desto viktigare och mer värdefull blir du för mig. Desto lättare och roligare blir då också jobbet!
Jag behöver personlig assistans för att kunna leva ett aktivt och meningsfullt liv. Din arbetsplats är överallt där jag befinner mig. Jag studerar på deltid och håller på med många andra olika aktiviteter. Jag är en mycket social person.
Mina intressen är bl a att träffa vänner, träna, bada, resa, engagera mig i föreningsliv. Jag gillar också att prova nya saker. Jag förflyttar mig med hjälp av rullstol och använder alternativ kommunikation. Jag bor i egen lägenhet med hjälp av mina underbara personliga assistenter!
Du behöver vara bra på att se möjligheter i alla lägen. Då kan vi ha mycket kul tillsammans och skratta gott åt alla olika utmaningar som livet erbjuder.
Att vara min personliga assistent är kvalificerat och ansvarsfullt. Det kräver mognad och förmåga att sätta sig in i en annan människas situation. Det är därför viktigt att du är engagerad, lyhörd, flexibel och serviceinriktad.
Du behöver vara helt rök och snusfri och flytande på svenska både i tal och skrift.
Arbetstiderna varierar mellan dag, kväll och varannan helg. Informera gärna om vilka pass du vill jobba i din ansökan. Du kommer att få god introduktion och bredvidgång innan du arbetar egna pass.
Om Konsensus Personlig Assistans
Konsensus Personlig Assistans är arbetsgivare och anordnare av assistans. Vi är en assistansanordnare med stark värdegrund och stor kompetens i frågor som rör personlig assistans. Kunskap, Engagemang och Respekt är ledorden som genomsyrar hela verksamheten och allt vi gör. För oss är dessa ledord avgörande i strävan efter att uppnå kvalitet i varje uppdrag och i varje assistanssituation. Våra assistenter är nyckeln till att den personliga assistansen ska hålla den höga kvalitet som vi eftersträvar. Som nyanställd hos oss på Konsensus Personlig Assistans kommer du att få introduktion så att du lär dig dina nya arbetsuppgifter, om uppdragsgivarens behov och önskemål i assistansen. Inom Konsensus Personlig Assistans ser vi arbetsmiljöarbete och våra anställdas möjlighet till kompetensutveckling som ett viktigt led i att säkerställa kvaliteten i den personliga assistansen. Som personliga assistent hos oss kommer du att erbjudas stöd och fortbildning i syfte att skapa trygghet för både dig i din yrkesroll och för vår uppdragsgivare.
Vi tillämpar individuell lönesättning och följer kollektivavtal mellan Fremia-Kommunal. Trivsel, samhörighet och utveckling är viktigt hos oss på Konsensus och vi vill erbjuda våra anställda ett kontinuerligt stöd och möjlighet till utbildning/fortbildning och friskvård.
Vill du veta mer om Konsensus Personlig Assistans är du välkommen att besök vår hemsida www.konsensus-assistans.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Mail
E-post: rekrytering@konsensus-assistans.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "U083". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Konsensus Personlig Assistans AB
(org.nr 556939-4652)
421 51 VÄSTRA FRÖLUNDA Arbetsplats
Konsensus Personlig assistans AB Kontakt
Uppdragsansvarig
Hanna Amberntsson hanna@konsensus-assistans.se 0707812474 Jobbnummer
9892022