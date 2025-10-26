Pigg medarbetare till cirkulär barnbutik
Bye Buy Concept söker pigga medarbetare till vår cirkulära barnbutik. Vi söker dig som vill kombinera rollen som engagerad säljare på butiksgolvet med fokuserat arbete i vår produktion.
Om rollen
Bye Buy ser ut som en vanlig butik, men är inte det. De varor vi säljer har vi också själva producerat genom att förädla de kläder och saker som våra kunder lämnar in.
Som medarbetare i produktionen är du med och skapar vårt noga utvalda sortiment. Som säljare är du vårt ansikte utåt och oerhört viktig för våra framgångar.
Rollen som butikssäljare kombineras med arbete i vår produktion - varans väg från inlämning till lagerhållning, via selektering, preparering och värdering. Det är ett fokuserat arbete som utförs systematiskt och med stor noggrannhet, samtidigt som det kräver att du kan fatta snabba beslut.
I rollen ingår också att göra varuplock och påfyllning inför varje dag och ibland löpande under dagen samt hålla snyggt i butiken. Du ansvarar för såväl öppningar som stängningar.
Du kommer att ingå i ett litet och dedikerat team med nära kontakt med din chef. Du kommer att arbeta i butik och produktion till klockan 18.15 två-tre dagar i veckan samt helger i butik och inlämning.
Vem söker vi?
Vi söker dig som älskar kundmötet på butiksgolvet och motiveras av att hjälpa kunder till ett bra köp. Du har tidigare erfarenhet av butiksförsäljning, både ger och får energi i kontakten med kunder och är skicklig på att avläsa kundens behov. Meriterande är om du har ett extra öga för detaljer, färg och form och kan skapa säljande och inspirerande exponeringar i butiksmiljön.
Som person är du nyfiken och noggrann med mycket energi och stort eget driv. Du sporras av att arbeta självständigt och fokuserat mot tydliga försäljnings- och produktionsmål. Du har öga för detaljer, ser vad som behöver göras och gillar att komma med egna idéer. Du är van att hålla ett högt tempo och är stresstålig.
Vad erbjuder vi?
Bye Buy Concept är ett cirkulärt företag som säljer noga utvalda barnkläder och barnprodukter second hand på kommission i vår fysiska butik på Kungsholmen. Vi erbjuder ett roligt jobb i en kreativ miljö där du snabbt blir en viktig kugge i ett riktigt häftigt maskineri.
Tjänsten omfattar 40 timmar per vecka fördelat på vardagar och helg enligt ett fast schema. Timlön, OB- och semesterersättning samt tjänstepension. Vi tillämpar sex månaders provanställning.
