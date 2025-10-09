Pigg assistent sökes till en 8-årig flicka i Enköping! Vaken Natt
2025-10-09
Är du min nästa assistent och vår nästa kollega? Vill du tillhöra en assistentgrupp som tillsammans arbetar för att sätta guldkant på vår kunds tillvaro?
Vi på Vår Omtanke söker nu flera personliga assistenter som vill arbeta med vår kund i Enköping! I rollen kommer du göra skillnad i människors liv och tillsammans med oss arbeta efter vår vision - Alla har rätt till ett bra liv.Publiceringsdatum2025-10-09Om tjänsten
Flickan bor tillsammans med sina föräldrar och syskon. Du kommer hjälpa henne med all omvårdnad, förflyttning, sondmatning, träning, slemsug och inhalationer. Flickan har omfattande omsorgsinsatser och kräver full uppsikt. Vi söker därför en assistent som är noggrann, pålitlig och är uppmärksam. Som personlig assistent är du med och skapar en trygg och trivsam vardag för flickan under dem förutsättningar som finns. Flickan har omfattande omsorgsinsatser och kräver full uppsikt. Vem är du?
Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta med olika hjälpmedel såsom andningshjälpmedel, slemsugning samt byte/tömning av stomipåse är meriterande men inget krav så länge du är snabblärd och godtar goda råd som kommer från arbetsledaren eller andra assistenter som känner flickan väl. Du talar flytande svenska, är flexibel och kan resa inom Sverige men även utomlands. Som person är du flexibel, lyhörd och stresstålig samt visar respekt för individen, assistansgruppen och anhöriga. Du har en positiv inställning, är driven och framåt samtidigt som du är lugn och ödmjuk. Endast kvinnliga sökande enligt önskemål från kund. Du ska även kunna uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister.
Vad får du?
Friskvård, utbildning och väl introduktion.
Arbetstid och tjänstgöringsgrad:
Just nu söker vi timvikarier vid oplanerad såsom planerad frånvaro. På sikt finns det möjlighet till en fast schemarad.
Lön: Fast timlön enligt överenskommelse, övriga ersättningar sker enligt kollektivavtal.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Vad händer nu?
Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag.
Din ansökan läses av personal på Vår Omtanke.
Vill du veta mer om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta oss!
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vår Omtanke Sverige AB
(org.nr 556738-0257), http://www.varomtanke.se Arbetsplats
Vår Omtanke Jobbnummer
9549307