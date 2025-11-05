Picadeli Nordstan söker medarbetare
2025-11-05
Kort om oss: Picadeli är Sveriges störta salladskoncept i dagligvaruhandeln och 2017 öppnade vi vår första konceptbutik mitt i centrala Göteborg. Vi har sedan dess öppnat ytterligare tre restauranger och siktar på att öppna fler i framtiden.
Arbetsuppgifter: Hos oss får våra kunder både plocka och betala sin sallad själv. Du som anställd har därför i uppgift att bevaka restaurangen och se till så att allting flyter på ordentligt. Du ser till så att buffén alltid är påfylld, ren och fräsch samt finns tillgänglig för kunder vid behov.
Vad vi söker: Vi söker nu dig med hög ambition och moral. Du har viljan och drivet att ge kunderna ett utomordentligt bemötande och en trevlig upplevelse som gör att de vill handla hos oss igen. Eftersom att vi jobbar i ständig kontakt med mat är det viktigt att du gillar att ha det rent och snyggt runtomkring dig. Du är både ansvarstagande och initiativtagande samt har ett öga för detaljer.
Hos oss är inte dina tidigare erfarenheter det avgörande. Vi lägger i stället stort fokus på dig som person. Erfarenhet av liknande tjänster är dock meriterande.
Det rör sig om en behovsanställning och är tämligen flexibelt gällande tider. Vi ser gärna att du har möjlighet att arbeta under lunchtid på vardagar emellanåt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Restaurangbiträde". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Nyttig snabbmat i Nordstaden AB
(org.nr 559077-2066)
Köpmansgatan 32 (visa karta
)
411 06 GÖTEBORG Arbetsplats
Nyttig Snabbmat i Nordstaden AB Jobbnummer
9590892