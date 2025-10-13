Pianolärare med allround-inriktning till privat musikskola
2025-10-13
Vår privata internationella musikskola i Lund är välkänd för sin konstnärliga och musikpedagogiska kvalitet. Vi undervisar privata elever som drivs av sitt brinnande intresse och elever med Lunds och Staffanstorps musikcheck. Vi önskar oss nu ännu en pianolärare till vårt lärarteam. Undervisningen är förlagd till torsdagar Torna Hällestad. Kan du även undervisa gitarr eller ett blåsinstrument är det en merit.
Du ska ha utbildning från musikhögskola, ev folkhögskola och erfarenhet av att undervisa. Ditt eget musicerande har en bra pianistisk nivå och du känner dig trygg med att bygga upp eleverna i både not-och gehörsspel. Du har goda vanor att själv planera ditt arbete, både på kort sikt och med längre perspektiv. Vi lägger värde på att du har god repertoarkunskap och hittar rätt stycke för rätt elev i rätt ögonblick. Du gillar att inspirera eleverna till kammarmusik och ensemblespel, gärna med en av våra många elevkonserter som mål. Du tycker att det är kul att möta nya människor och skapa goda relationer.
Språk: LIMUS är en internationell musikskola. Vårt vardagsspråk är svenska som du behöver kunna tala och förstå flytande. Är du ny i Sverige så behöver du ha minst ett Svenska B1 - prov eller likvärdiga kunskaper. En god kommunikationsförmåga är grunden för skolans goda samarbeten. Utöver svenska är det en fördel om du kan undervisa på engelska. Du kommer arbeta i ett team med ytterst kompetenta lärare där du både får utrymme för dina egna idéer och möter en väl strukturerad arbetsplats där spridandet av glädjen för musiken står i centrum.
Den här tjänsten passar utmärkt till dig som vill kombinera undervisning med annat arbete. Många av våra lärare är aktiva frilansmusiker eller undervisar som klasslärare i musik. Viktigt för oss är att du tar undervisningen på allvar, garanterar kontinuitet och följer våra elevers schema för undervisningsveckor. Undervisningen ligger på torsdagar efter skoltid, från ca 14.30. Det är en fördel om du har egen bil. Vi tillämpar timbetalning med en viss garanti på volym per termin. Gällande deltagande i elevkonserter och andra projekt avgör du själv hur mycket du vill jobba.
Tillträde: senast januari 2026, men gärna tidigare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-27
E-post: info@lundsmusiksalong.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025P2". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Limus Musikskola AB
(org.nr 559121-6527)
Helgeandsgatan 7 (visa karta
)
223 54 LUND Kontakt
Skolledare
Gabriele Katthän info@lundsmusiksalong.se 0730637938 Jobbnummer
9554753