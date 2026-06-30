Pianolärare 60% (vikariat) till Knivsta Kulturskola
Knivsta kommun, Fritid-och kulturkontoret / Pedagogjobb / Knivsta Visa alla pedagogjobb i Knivsta
2026-06-30
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I Knivsta går framtidsandan att ta på. Läget mellan Stockholm och Uppsala, bara ett stenkast från Arlanda, är attraktivt och Knivsta växer så det knakar. Varje dag bygger vi aktivt det hållbara samhället med närhet till både storstad och vilsam natur. Vill du arbeta i en innovativ framtidskommun där du utvecklas och kan göra skillnad? Och sympatiserar du med våra gemensamma värderingar delaktighet, engagemang och tydlighet?
Välkommen till oss!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-30Arbetsuppgifter
Undervisning i piano, både individuellt och i grupp
Medverkan vid konserter, föreställningar samt lovaktiviteter
Deltagande vid verksamhetsmöten och arbetsplatsträffar
Ackompanjemang kan förekomma vid exempelvis konserterKvalifikationerUtbildningsbakgrund
• Musikpedagogisk högskoleutbildning med piano som huvudinstrument, eller motsvarande relevant kompetensKvalifikationer
• Du har tidigare erfarenhet av undervisning av barn och unga
• Meriterande är erfarenhet av gruppundervisning och arbete på kulturskola
• Du är trygg i rollen som lärare och har god samarbetsförmåga
• Du är självgående, initiativrik och skapar god kontakt med elever och deras familjer
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet:, tillträde: 2026-11-23 Tillträdesdatum kan komma att justeras beroende på när medarbetaren går på föräldraledighet., upphör: 2027-06-18 .
Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras, om man inte redan är krigsplacerad av annan aktör. Läs mer om krigsplacering på www.knivsta.se
Knivsta kommun vill ta tillvara de kvaliteter som jämn könsfördelning och etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.
Utdrag ur belastningsregistret krävs innan anställning.
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Sista dag att ansöka är 2026-08-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C334805". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Knivsta Kommun
(org.nr 212000-3013)
741 75 KNIVSTA Arbetsplats
Knivsta kommun, Fritid-och kulturkontoret Kontakt
Kulturskoleledare
Petra Jablonski petra.jablonski@knivsta.se 018346913 Jobbnummer
9984684