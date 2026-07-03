Phinia Sweden Ab (fd Sem Ab) Söker Ekonomichef
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2026-07-03
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Huvudsakliga ansvarsområden
Ansvar för budget, affärsplan och prognoser
• Leda och ansvara för den månatliga prognosprocessen samt säkerställa korrekta och väl förankrade finansiella prognoser.
• Stödja arbetet med årlig budget och affärsplan i linje med anläggningens strategiska mål.
• Samordna underlag från verksamheten och utmana antaganden för att säkerställa kvalitet och enhetlighet.
• Ge tydlig överblick över risker, möjligheter och avvikelser som stöd för proaktivt beslutsfattande.
Operativt ekonomistöd
• Analysera affärstrender som påverkar resultatet och identifiera orsaker och lösningar kopplade till resultat-, balans- och operativa frågor.
• Ansvara för kostnadsredovisning inklusive standardkostnader, lager och anläggningstillgångar.
• Ansvara för ekonomisk uppföljning av Engineering och identifiera effektiviseringar och kostnadsbesparingar.
• Säkerställa optimering av processer, system och rapporteringsverktyg.
Affärscase och investeringsutvärdering
• Ansvara för nya affärscase och lämna finansiella rekommendationer i linje med affärsstrategin.
• Leda datainsamling, validering av antaganden och finansiell modellering.
• Utvärdera make-or-buy-beslut, expansioner och andra investeringar.
• Synliggöra åtaganden, investeringsbehov, avkastning, risker och känslighetsanalyser.
Ledarskap och teamstöd
• Ge verksamhetsledningen finansiell vägledning och skapar en kultur med hög ekonomisk medvetenhet.
• Bygga starka samarbeten inom organisationen.
• Utveckla ekonomiavdelningen i linje med PHINIAs Business Operating Model och säkerställer succession.
Vi sökerPubliceringsdatum2026-07-03Utbildning och erfarenhet
• Examen inom ekonomi eller redovisning.
• Minst åtta års relevant erfarenhet med successivt ökat ansvar.
• Erfarenhet av redovisning inom tillverkande industri är ett krav.
• CPA, CMA eller motsvarande är meriterande.
• Erfarenhet av Monitor och/eller OneStream är meriterande.
• Kunskap om US GAAP är meriterande.
Nyckelkompetenser
• Erfaren ekonomiledare från tillverkande industri med stark affärsförståelse.
• Dokumenterad erfarenhet av budget, prognoser och investeringsbedömningar.
• Van att fatta beslut i komplexa tvärfunktionella miljöer.
• Mycket goda kunskaper i Excel.
• Mycket god kommunikativ förmåga i tal och skrift.
• Starkt ledarskap och god organisationsförmåga.
• God förståelse för intern kontroll/ICFR.
PHINIA is a diversified industrial supplier and global leader in the development of fuel systems, electrical systems, and aftermarket solutions, with a strong portfolio of trusted brands that includes DELPHI®, DELCO REMY® and HARTRIDGE TM. PHINIA designs systems to keep combustion engines operating at peak performance across a variety of applications, including light passenger vehicle, commercial vehicle, and off-highway, industrial and other applications, while investing in alternative fuels to support lower carbon mobility.
SEM AB är en del av PHINIA Inc sedan 1 augusti 2025. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Phinia Sweden AB
(org.nr 556023-5748), https://www.phinia.com/
Magnetgatan 1 (visa karta
)
662 21 ÅMÅL Arbetsplats
SEM AB Kontakt
HR-generalist
Michelle Nordström mnordstrom@phinia.com Jobbnummer
9992452