PGs Signalvakter söker trafikvakter i Falun & Örebro

PGs Signalvakter Norden AB har sedan starten 1998 varit med och möjliggjort en kontinuerlig uppbyggnad och utbyggnad av svensk infrastruktur. Verksamhetens kärnområde kretsar i första hand kring att tillgodose våra samarbetspartners behov av trafikservicepersonal, skyddsanordningar och TMA-bilar i samband med vägarbeten. Vårt största fokus har alltid handlat om att leverera trafiksäkra lösningar i form av utbildade trafikservicemedarbetare, som i kombination med skyddsanordningar, skyltbilar, lotsbilar och TMA-bilar, på olika sätt dirigerar och vägleder trafik i rörelse som på grund av olika anledningar behöver regleras i samband pågående vägarbeten.
PGs Signalvakter strävar alltid efter att leverera trafikmässigt säkra och trygga arbetsplatslösningar för såväl våra kunder, våra anställda, och inte minst för alla åtskilliga trafikanter som årligen passerar igenom något av våra arbetsområden.
OM TJÄNSTEN
Arbetet går i korthet ut på att reglera trafiken vid avstängningar, kommunicera med trafikanter och hänvisa till alternativa vägar. Du kommer även att etablera och avetablera olika väg- och byggarbetsplatser. På alla arbeten är säkerheten, för såväl personal som för andra trafikanter, vår högsta prioritet.
Nu söker vi ordningsamma och engagerade trafikvakter med utgångspunkt i Örebro och Falun. Vi söker personer i alla åldrar, både kvinnor och män. Du kommer jobba både i lag och självständigt. Arbetet innebär ofta övernattningar samt tunga lyft och långa arbetsdagar förekommer. Vi lägger stor vikt på den sociala kompetensen och en hög stresstålighet hos våra medarbetare. Du kommer att ingå ett team för att sköta säkerheten vid arbetsplatser. Dirigering av trafik som vakt och lotschaufför förekommer ofta.
Du kommer att erbjudas olika typer av arbetspass - dag, kväll eller natt, och du kommer arbeta på olika platser runt om i främst mellansverige. Tjänsten styrs av våra kunders behov och du ersätts per timme. Det kan även finnas möjlighet till längre projekt med fasta tider.
Det är meriterande om du har erfarenhet inom drift och underhåll av väg, men inget krav.
OM DIG
Du är en person som:
• har B-körkort (manuell)
• är glad, positiv och lösningsinriktad
• har en hög servicekänsla och talar flytande svenska
Har du tidigare erfarenhet av att ha arbetat ute på vägen och då redan har en utbildning inom APV (Arbete på väg) steg 1.1, 1.2 och 1.3 ser vi det som meriterande.
Vi har även behov av fler medarbetare som redan är certifierade inom APV steg 2.1 samt 2.2 och som är redo att arbetsleda större projekt. Ett uppvisande av certifieringsintyg inom APV 2.1 och 2.2 är därför väldigt meriterande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-20
