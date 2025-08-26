Personnel Recovery officer till Försvarsmaktens Överlevnadsskola K 3
FM Överlevnadsskola
Försvarsmaktens Överlevnadsskola (FM SERE) är en försvarsmaktsgemensam skola och har funktionsansvar för PR (Personnel Recovery) och SERE (Survival Evasion Resistance Extraction) inom hela Försvarsmakten.
Personnel Recovery (PR) syftar till att undsätta personal som har blivit isolerad från sitt förband. Försvarsmakten har en operativ och moralisk skyldighet att skydda och undsätta både militär och civil personal som ingår i en operation, om personalen skulle bli isolerade.
Personnel Recovery är ett övergripandebegrepp som utgör summan av militära, diplomatiska och civila insatser för att undsätta och reintegrera isolerad personal under fred, kris och krig, nationellt såväl som internationellt.
Med isolerad personal (ISOP) avses militär eller civil personal som är separerad från den egna enheten eller organisationen. En sådan separation leder till förlust av antingen positiv eller procedurmässig kontroll, eller en kombination av dem båda. Det innebär att individen, enheten och staben inte har handlingsfrihet över situationen, t.ex. i form av kommunikationsbrist, okänd lägesuppfattning eller individens eller enhetens position.
För att kunna undsätta försvarsmaktspersonal måste PR-funktionen vara integrerad, övad och tränad i staber och förband. Personalen behöver också vara utbildad i funktionsområdet SERE: Survival (överlevnad), Evasion (förflytta sig och uppträda dolt), Resistance (motstånd vid en fång- eller tvångssituation genom tillämpning av uppförandekod) och Extraction (undsättning).
FM SERE bedriver huvuddelen av sin utbildningsverksamhet i Karlsborg, men genomför även utbildning, kurser samt övning på andra platser. Exempelvis på detta är vinterutbildning i Norrland och kurser samt övningar utomlands. FM SERE har ett stort internationellt kontaktnät inom PR/SERE och många utländska kursdeltagare.
Vid FM SERE arbetar ca 20 personer.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Funktionsansvar Personnel Recovery löses bland annat genom stabsutbildningar och övningar men också genom insatsverksamhet. Som PR-officer ingår du i PR avdelningen som en av tre PR-officerare. Delar av arbetsuppgifterna sker mot och tillsammans med andra nationer och samarbetspartners, såsom samarbetet inom EDA avseende Personnel Recovery.
Du ska även vara beredd stödja FM SERE övriga utbildningsverksamhet som instruktör eller övningsledare. SERE instruktör är inget krav för befattningen.
KRAV
Kvalifikationer
• Genomförd officersutbildning
• God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift (svenska och engelska)
• Körkort B (manuell växellåda) Publiceringsdatum2025-08-26Dina personliga egenskaper
Tjänsten som PR-Officer ställer krav på att du utför dina arbetsuppgifter på ett noggrant sätt, samtidigt som du har förmåga att vara flexibel. Vidare behöver du vara självgående och kunna ta egna initiativ, samtidigt som att du värdesätter samarbete med kollegor, för att gemensamt bidra till utveckling i verksamheten.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
• Personnel Recovery Officer
• Stabstjänstgöring
• SERE instruktör - utbildad vid Försvarsmaktens överlevnadsskola
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).Övrig information
Anställningsform: Tillsvidare. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten.
Nivå: Militär befattning OF2
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Karlsborg
Tillträdesdatum: Januari 2026 eller enligt överenskommelse.
Upplysningar om befattningen
Chef Personnel Recovery avdelningen Mj Fredrik Eriksson
0505 45 10 00 (växel)
Chef FM SERE Övlt Per Lundholm
0505 45 10 00 (växel)
Information om rekryteringsprocessen
Malin Vukota Carlsson, HR-Generalist K 3
0505 45 10 00 (växel)
Fackliga företrädare
OFR/O, k3-wanasofficersforening@mil.se
OFR/S, Mikael Ekelund, 0505 45 10 00 (växel)
SEKO, Jon Sjöberg , 0505 45 10 00 (växel)
SACO, k3-saco@mil.se
Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2025-09-30. Din ansökan ska innehålla CV, intyg samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Livregementets husarer, K 3, har snabba och slagkraftiga förband samt en lång erfarenhet inom underrättelseområdet. K 3 utbildar en jägarbataljon och en underrättelsebataljon.
Jägarbataljonen är ett förband med hög rörlighet som ska kunna vara först på plats vid en insats. Underrättelsebataljonen levererar underrättelser genom att använda avancerad teknik, personal på marken och obemannade luftfarkoster (RPAS).
Vid K 3 finns också Försvarsmaktens överlevnadsskola och Flygenheten som ansvar för fjärrstyrda flygsystem samt militär fallskärmstjänst. Här finns också stödfunktionerna Garnisonsenheten och Logistikenheten. Läs gärna mer på denna sida.
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
