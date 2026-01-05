Personligt ombud, vikariat, Huddinge kommun
Värderar du närhet, att växa och skapa de bästa förutsättningarna för alla som bor och verkar i Huddinge kommun? Då erbjuder vi mängder av karriärmöjligheter i en välfungerande och växande kommun med både natur och storstadspuls runt hörnet. Hos oss känner du dig trygg, delaktig och stolt när vi med kraft gör skillnad, varje dag. I Huddinge kommun arbetar vi för att skapa ett hållbart samhälle, där natur, teknik och god service samspelar. Huddinge är en stor Stockholmskommun med cirka 6 400 medarbetare och fler än 110 000 invånare.
Socialförvaltningen ansvarar för individ- och familjeomsorg, äldreomsorg och omsorg för personer med funktionsnedsättningar. Vi arbetar förebyggande med stöd, insatser och myndighetsutövning till barn, ungdomar, familjer, vuxna, äldre och personer med funktionsnedsättning.
Vårt uppdrag är att öka individers förutsättningar att leva under så bra levnadsvillkor som möjligt samt att stärka individer till att leva ett självständigt liv. Vi är en socialtjänst som ligger i framkant i preventionsarbetet och i omställningsarbetet till en än mer lätt tillgänglig och kunskapsbaserad socialtjänst.Publiceringsdatum2026-01-05Om tjänsten
Som medarbetare Till Socialförvaltningen söker vi nu ett Personligt ombud för ett vikariat på fem månader, med möjlighet till förlängning. Tjänsten är på heltid och tillträde sker omgående eller enligt överenskommelse.
Om arbetsplatsen
Arbetsgruppen består av tre personliga ombud som arbetar på direkt uppdrag av klienten. Vi är en stabil enhet med låg personalomsättning och drivs av att göra ett gott socialt arbete för dem vi möter. Du kommer att ha din arbetsplats i Huddinge centrum, med goda kommunikationer via buss och pendeltåg.Dina arbetsuppgifter
• Målgruppen är personer över 18 år med omfattande och långvarig psykisk funktionsnedsättning. Ditt uppdrag är att, utifrån den enskildes behov och önskemål, verka för att personen får rätt vård, stödinsatser och service.
• Du ska:
• Stödja den enskilde i kontakter med myndigheter och andra instanser
• Hjälpa personen att föra fram sina synpunkter
• Samordna insatser mellan olika huvudmän
• Bidra till ökad självständighet och förbättrad livssituation
• I uppdraget ingår även att identifiera fel och systembrister i samhället enligt Socialstyrelsens riktlinjer.
Vem är du?
• Socionomexamen eller annan relevant högskoleutbildning
• Erfarenhet av arbete med målgruppen
• Goda kunskaper om lagstiftning och samhällets vård- och serviceutbud
• Förmåga att arbeta självständigt och skapa goda relationer
• Mycket god samarbetsförmåga och kommunikativ förmåga i tal och skrift
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Humor och ödmjukhet är viktiga inslag i vår arbetsgrupp.
Varför Huddinge?För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag: Arbeta i Huddinge kommun (https://www.huddinge.se/arbete-och-karriar/arbeta-i-huddinge-kommun/#Formaner)
UpplysningarVid frågor om tjänsten, vänligen kontakta sektionschef Lill-Marie Öhman Lill-Marie.Ohman@huddinge.se
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
