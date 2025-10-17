Personligt ombud sökes till Laholms kommun
2025-10-17
Om Laholms kommun
Det är i mötet med våra invånare som värdet av vårt arbete uppstår! Som medarbetare i Laholms kommun är du med och levererar tjänster och service till våra invånare - varje dag, året om. Laholms kommun rymmer allt från omsorg, stöd och utbildning för våra invånare till infrastruktur, underhåll, kulturliv och tillväxt. Vi tror på att varje medarbetare har drivkraften och förmågan att förbättra verksamheten och en vilja att utvecklas i sitt yrke.
Som medarbetare i Laholms kommun har du kollegor med många olika yrken och bakgrund, men det som förenar oss är vårt uppdrag och vår gemensamma värdegrund med ledorden glädje, mod, delaktighet, engagemang och gott föredömePubliceringsdatum2025-10-17Om tjänsten
Med anledning av att man nationellt ser över en satsning på personliga ombud söker vi nu en kollega till vårt personliga ombud i Laholm.
Vi vill satsa på det uppsökande arbetet och undersöka om vi kan nå ut till fler. Anställningen är tidsbegränsad till 2026-12-31 med eventuell möjlighet till förlängning.
Personligt ombud är ett stöd för personer över 18 år som har långvarig och omfattande psykisk funktionsnedsättning. Att arbeta som personligt ombud innebär att tillsammans med klienten identifiera klientens behov. Ombudet kan bistå i kontakten med myndigheter, vårdinrättningar och kommunens olika verksamheter eller andra samhällsföreträdare som klienten behöver komma i kontakt med. Ombudet kan också följa med som stöd på besök och hjälpa till med att möten blir av samt att personen får det stöd av samhället som hen har rätt till. Målet är att ge personer med psykisk funktionsnedsättning ökad livskvalitet och ett självständigare liv. Som ombud arbetar du alltid på uppdrag av den enskilde och för oss är det viktigt att du står på klientens sida och arbetar tillsammans med klienten.
Personligt ombud har också till uppgift att kartlägga systembrister som på en övergripande nivå utgör hinder för att målgruppen skall få stöd. Dessa systembrister rapporteras till länsstyrelsen och socialstyrelsen.
Ombuden har regelbunden handledning och möjlighet till fortbildning. Jobbet i sig kräver att du håller dig uppdaterad och informerad om vad som händer och sker i välfärdssamhället. Du arbetar mycket självständigt och träffar dina klienter såväl på kontoret, ute hos olika aktörer och i även i klientens hem. Arbetstiden är förlagd till vardagar, främst dagtid.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som har högskoleutbildning inom beteendevetenskap, psykiatri eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Du ska ha kunskap om och arbetslivserfarenhet från att möta och arbeta med personer som har en psykisk funktionsnedsättning. Det är meriterande om du har erfarenhet av samsjuklighet, kunskap kring återhämtningsprocessen och vana vid myndighetskontakter. Vidare bör du ha god kunskap om relevant lagstiftning och om samhällets stöd och service.
Du ska ha stort intresse och engagemang för målgruppen och vilja göra skillnad samt tror på människans egen förmåga till förändring. Ett förtroendeingivande arbetssätt i kontakter med så väl klienter som samverkans aktörer är en absolut nödvändighet för ett lyckat resultat. Då det är ett väldigt varierande och flexibelt arbete är det en förutsättning att du är flexibel och har förmåga till nytänkande.
Avgörande för att du ska lyckas i ditt uppdrag är även att du besitter ett eget driv, kan arbete självständigt under eget ansvar och är lösningsfokuserad med en positiv framtoning.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
B-körkort krävs.
Vi ser gärna att du bifogar personligt brev och CV.
Om anställningen
Antal tjänster: 1
Tillträde enligt överenskommelse
Anställningen är tidsbegränsad till 2026-12-31 med eventuell möjlighet till förlängning
Övriga upplysningar
Bor eller arbetar du i Laholm, Våxtorp, Knäred eller Hishult och är intresserad utav uppdraget som RIB brandman kan du gå in på: https://www.laholm.se/omsorg-och-stod/trygg-och-saker/raddningstjanst.
Till följd av lag om belastningsregister ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas vid anställning inom LSS, barnomsorg samt skola.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken
Vi erbjuder ett utvecklande arbete och friskvård i olika former samt tillämpar rökfri arbetstid.
Laholms kommun verkar för att alla medarbetare ska ha lika rättigheter och möjligheter och vi välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning, religion eller annan trosuppfattning. Ersättning
