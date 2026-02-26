Personligassistent till glad tjej , arbete dagtid i Staffanstorp
Monument Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Malmö Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Malmö
2026-02-26
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Monument Assistans AB i Malmö
, Burlöv
, Staffanstorp
, Vellinge
, Lund
eller i hela Sverige
Personlig assistent till glad och busig tjej Staffanstorp- dagtid måndag- fredag
Vi söker dig som vill göra verklig skillnad i vardagen för en glad, nyfiken och busig 7-åring som har ett stort behov av stöd och trygghet dygnet runt. Hon älskar lek, bus och närhet - och med rätt personer omkring sig blomstrar hen verkligen!
Om uppdraget:
Vår tjej har en funktionsnedsättning och använder bland annat track och sond. Hon behöver därför assistans dygnet runt av trygga och engagerade vuxna som kan vara både lekkompis och ett lugnt stöd.
Flickan har en hörselnedsättning och kommunicerar därför med teckenspråk, detta är inget krav att kunna, (man lär sig efterhand)
Vi söker dig som vill arbeta måndag - fredag dagtid
Vi söker dig som:
• Har barnasinnet kvar och gillar att leka, skratta och vara kreativ
• Är trygg, ansvarsfull och lugn i krävande situationer
• Har erfarenhet av personlig assistans är ett plus men inget krav personkemi är viktigast, arbete med barn, och gärna kunskap om track (men rätt person kan också få introduktion)
• Talar god svenska
Viktigast är att du har hjärtat på rätt ställe och vill vara en viktig del i ett barns liv.
Arbetstider:
Måndag - fredag dagtid
Vi söker även dig som kan arbeta vid behov på kväll, helg och natt.
Varmt välkommen att höra av dig med en kort presentation om dig själv och varför du vill arbeta som personlig assistent hos oss!
I din ansökan skriv gärna om du är intresserad av behovs anställning eller tjänsten för natt.
Monument Assistans är alternativet för personer med personlig assistans som söker skräddarsydda lösningar. Vi har hög kompetens och bred erfarenhet av personlig assistans. För att vi ska kunna hjälpa våra kunder på allra bästa sätt så arbetar vi med hög tillgänglighet och ett nära och personligt samarbete.
Vi vet att vår personal är nyckeln till att bedriva en bra personlig assistans. Därför är det centralt för oss att du som medarbetare är både känner stolthet och glädje över att arbeta hos oss. Vi på Monument Assistans vill därför ge dig möjligheten att utvecklas i din yrkesroll. Vi uppskattar nyfikna och engagerade medarbetare. Ersättning
Fast Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Monument Assistans AB
(org.nr 559060-1687), http://www.monumentassistans.se Kontakt
Uppdragschef
Jennie Thomassen jennie@monumentassistans.se Jobbnummer
9764470