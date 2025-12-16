Personliga assistenter vid behov till man i Märsta
2025-12-16
På Olivia arbetar vi tillsammans för alla människors rätt till att leva livet fullt ut. Nu söker vi ytterligare en kollega till vårt team, är det du?
Om tjänsten: Vi på Olivia söker dig som vill arbeta som personlig assistent som vikarie vid behov hos vår kund i Märsta. Som vikarie vid behov arbetar du vid ordinarie assistenters frånvaro vid semester eller sjukdom.
Varierande arbetstider vardag som helg:
Kl. 08.00-21.00 Vardagar
Kl. 10.00-22.00 Lördagar
Kl. 09.00-22.00 Söndagar
KL. 21.00-08.00 Vaken natt
Kunden har dubbelassistans dygnets alla timmar. Tillträde sker enligt överenskommelse där vi gärna ser att du kan börja inskolas omgående.Publiceringsdatum2025-12-16Företaget
Kunden är en man i 35-årsåldern som tycker om olika aktiviteter som att bada, gunga och att åka kollektivt. Tjänsten innebär mycket aktiviteter och vi ser att du som söker ser positivt på detta. Han behöver din hjälp som assistent i sin vardag då han har Angelmans syndrom. Kunden kan gå på egen hand men använder sig mycket av rullstol.
Arbetsuppgifterna är enligt följande:
Hjälpa till med de dagliga rutinerna såsom förekommande hushållssysslor
Assistera vid personlig hygien, av- och påklädning samt vid måltider
Hjälpa kunden med förflyttningar, träning och utevistelse
Är du den kunden söker?
Vi söker dig som är lyhörd, initiativtagande, lösningsfokuserad samt är tålmodig. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Vi ser att du som söker gillar att vara aktiv och gärna hittar på aktiviteter, exempelvis tar med kunden på promenader. Som person är du också stresstålig.
KRAV:
Tåla klor/Kunna simma
Kunna arbeta i ett hem där hund vistas ibland
Flytande svenskakunskaper i tal och skrift
Sysselsättningsgrad: 1 timvikarie vid behov, ca 1-2 pass i månaden
Tillträde: Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal.
För att komma till anställning behöver du ha ett Bank-ID. Många av våra kunder önskar även att du beställt ett belastningsregister att uppvisa vid eventuell anställning. För att underlätta kan du därmed söka om registret via följande länk (detta register används för alla våra anställningar): Arbete med barn med funktionsnedsättningar
Att tänka på inför din ansökan:
En förutsättning för att påbörja en anställning hos på Olivia är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned på Skatteverkets hemsida.
För att kunna jobba som personlig assistent måste du vara minst 18 år.
Om rekryteringsprocessen: Din ansökan kommer att hanteras av medarbetare på Olivia samt av kund/brukare och eventuell anhörig, god man eller annan.
Om du ger ditt samtycke kan vi dela din profil med våra systerbolag om din profil matchar en annan tjänst inom Team Olivia.
För dig med Anställningsstöd:
Olivia är ett inkluderande företag. Vi välkomnar alla sökanden och även du som har rätt till någon form av anställningsstöd genom arbetsförmedlingen. Det är frivilligt att ange denna information i din ansökan, alternativt kan du även meddela detta vid en eventuell intervju.
Om du vill arbeta med barn och unga under 18 år måste du uppvisa utdrag ur brottsregistret. Det är viktigt att du redan nu beställer ett utdrag från Polisen, då deras handläggningstid kan variera. Du beställer enkelt med Bank-ID genom via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/blanketter---barn-med-funktionsnedsattning/
Om kollektivavtal hos Olivia:
Som medarbetare omfattas du av kollektivavtal och självklart är du försäkrad på och till/från arbetet om något oförutsett skulle inträffa. Förutom friskvårdsbidrag och en rad andra förmåner anordnar vi aktiviteter som riktar sig både till dig som anställd och till kunden du arbetar med. Förmåner inkluderar bland annat tillgång till rabatterade produkter och tjänster hos ett antal samarbetsbolag. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Olivia Personlig Assistans AB
(org.nr 556630-8986), https://www.oliviapersonligassistans.se/ Kontakt
Helena helena.stalenkrans@bonzi.se Jobbnummer
9647578