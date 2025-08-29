Personliga assistenter vid behov till kvinna i Uppsala
2025-08-29
På Olivia arbetar vi tillsammans för alla människors rätt till att leva livet fullt ut. Nu söker vi ytterligare en kollega till vårt team, är det du? Publiceringsdatum2025-08-29Om tjänsten
Just nu söker vi dig som vill arbeta som personlig assistent som vikarie vid behov till en kvinna i 30-års åldern med en CP-skada boendes i Rickomberga i Uppsala. Kundens intressen är bland annat musik, gym och träning. Du behöver vara flexibel till att kunna arbeta vid ordinarie assistenters frånvaro vid semester eller sjukdom.
Vidare söker kunden endast kvinnliga assistenter.
Arbetsuppgifterna är enligt följande:
Hjälpa till med de dagliga rutinerna såsom förekommande hushållssysslor
Assistera vid viss personlig hygien samt vid måltider
Viss hjälp med förflyttningar
Följa med och assistera under privata resor
Tjänsten kan komma att innebära varierande arbetspass enligt följande:
Kl. 08.00-17.00
Kl. 17.00-08.00 (7 timmars väntetid)
Om dig
Vi tror att du som söker denna tjänst är en person som tycker om att arbeta med människor och som kan se till andra människors behov. Som person är du lyhörd, lösningsfokuserad, initiativtagande samt drivande i din personlighet och en engagerande lagspelare. Resande kan förekomma i tjänsten och du bör vara beredd på detta. Kvalifikationer
Ej vara allergisk mot pälsdjur då kunden har assistanshund
Ej vara rökare
Kunna vara flexibel att åka med på resor samt utflykter
Meriterande är om du har:
Vårderfarenhet eller motsvarande
Hundvana
För att underlätta processen vid eventuell anställning krävs att du har ett aktivt BankID, samt att du uppvisar ett aktuellt utdrag ur polisens belastningsregister. Registret kan beställa här och heter "Arbete med barn med funktionsnedsättningar". Vi använder detta för alla våra anställningar.
Omfattning: 2 timvikarier vid behov
Tillträde: Enligt överenskommelse men helst relativt omgående. Genomgång av ansökan sker löpande och tjänsten kan därmed komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal.
För att komma till anställning behöver du ha ett Bank-ID. Många av våra kunder önskar även att du beställt ett belastningsregister att uppvisa vid eventuell anställning. För att underlätta kan du därmed söka om registret via följande länk (detta register används för alla våra anställningar): Arbete med barn med funktionsnedsättningar
Om rekryteringsprocessen: Din ansökan kommer att hanteras av medarbetare på Olivia samt av kund / brukare och eventuell anhörig, god man eller annan. Om du ger ditt samtycke kan vi dela din profil med våra systerbolag om din profil matchar en annan tjänst inom Team Olivia.
För dig med Anställningsstöd:
Olivia är ett inkluderande företag. Vi välkomnar alla sökanden och även du som har rätt till någon form av anställningsstöd genom arbetsförmedlingen . Det är frivilligt att ange denna information i din ansökan, alternativt kan du även meddela detta vid en eventuell intervju.
Att tänka på inför din ansökan:
En förutsättning för att påbörja en anställning hos på Olivia är att du som söker kan uppvisa giltig ID -handling och lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned på Skatteverkets hemsida. För att kunna jobba som personlig assistent måste du vara minst 18 år.
Om du vill arbeta med barn och unga under 18 år måste du uppvisa utdrag ur brottsregistret. Det är viktigt att du redan nu beställer ett utdrag från Polisen, då deras handläggningstid kan variera. Du beställer enkelt med Bank-ID genom via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/blanketter---barn-med-funktionsnedsattning/
Om kollektivavtal och förmåner hos Olivia:
Som medarbetare omfattas du av kollektivavtal och självklart är du försäkrad på och till/från arbetet om något oförutsett skulle inträffa. Förutom friskvårdsbidrag och en rad andra förmåner anordnar vi aktiviteter som riktar sig både till dig som anställd och till kunden du arbetar med. Förmåner inkluderar bland annat tillgång till rabatterade produkter och tjänster hos ett antal samarbetsbolag. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Olivia Personlig Assistans AB
(org.nr 556630-8986), https://www.oliviapersonligassistans.se/ Jobbnummer
9483425