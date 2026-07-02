Personliga assistenter vid behov till kunder i Stockholm
BonZi personligt stöd AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Stockholm
2026-07-02
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På Bonzi arbetar vi tillsammans för alla människors rätt till att leva livet fullt ut. Nu söker vi
Om tjänsten : Vi söker nu personliga assistenter som timvikarie till kunder i Stockholm med omnejd. Tjänsten passar dig som är ansvarstagande, lyhörd och flexibel samt tycker om att arbeta med människor och göra skillnad i vardagen.
Som timvikarie arbetar du vid behov när ordinarie personliga assistenter är frånvarande vid exempelvis sjukdom, semester eller annan ledighet. Det innebär att du ibland behöver kunna rycka in med kort varsel.
Arbetet innebär stöd och hjälp i kundens dagliga liv och arbetet sker i kundens hem och ibland även utanför hemmet. Det kan även förekomma lyft vid förflyttningar, beroende på respektive kunds behov (om det behövs finns även hjälpmedel på plats)Publiceringsdatum2026-07-02Dina arbetsuppgifter
Stöd i dagliga rutiner och hushållssysslor
Assistera vid personlig hygien, av- och påklädning samt vid måltider
Praktiskt stöd i hemmet och i vardagliga aktiviteter
Lyft kan förekomma vid förflyttningar
Om dig : Vi söker dig som trivs med att arbeta nära människor och som har ett genuint engagemang för att ge ett individanpassat stöd. Du är lyhörd, ansvarstagande och trygg i dig själv. Du har ett lösningsfokuserat förhållningssätt, tar egna initiativ och har en god samarbetsförmåga. Du kan även arbeta självständigt och anpassa dig efter olika situationer och behov.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och att du är rätt person för uppdraget. För oss är det viktigt att det finns en god personkemi mellan dig och kunden, eftersom ni kommer att arbeta nära varandra i vardagen.
Arbetet innebär varierande arbetstider som kan vara förlagda till vardagar och helger samt dag-, kvälls- och nattpass.
Meriterande är om du har:
Erfarenhet av arbete som personlig assistent eller inom vård och omsorg.Kvalifikationer
Kunna arbeta varierande arbetstider vardag som helg
Svenska i tal och skrift
Fysisk stark manuella förflyttningar förekommer
Anställningsform: 5 timvikarie vid behov med god möjlighet till fasta pass på sikt.
Tillträde: Intervjuer sker löpande ,Svarstiden under sommaren kan vara något längre än vanligt på grund av semestertider och lägre bemanning
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal
Att tänka på inför din ansökan:
En förutsättning för att påbörja en anställning hos på Bonzi är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned från Skatteverkets webbplats.
För att arbeta som personlig assistent, ledsagare eller avlösare hos oss måste du ha fyllt 18 år. Ålderskravet följer av reglerna om personlig assistans, ledsagning och avlösning i LSS och socialförsäkringsbalken.
För att arbeta med barn och unga under 18 år krävs att du uppvisar utdrag ur belastningsregistret. Från och med den 1 mars 2026 gäller nya bestämmelser som innebär att registerkontrollen omfattar både utdrag ur belastningsregistret och utdrag ur misstankeregistret. Utdragen beställs via Polismyndighetens e-tjänst. Observera att handläggningstiden kan variera, varför beställning bör göras i god tid.
Du beställer enkelt utdragen med Bank-ID via denna länk:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Vi rekommenderar att du säkerställer att du har aktuella utdrag enligt de nya reglerna.
För dig med anställningsstöd: Bonzi är ett inkluderande företag. Vi välkomnar alla sökanden och även du som har rätt till någon form av anställningsstöd genom arbetsförmedlingen. Det är frivilligt att ange denna information i din ansökan, alternativt kan du även meddela detta vid en eventuell intervju.
Om rekryteringsprocessen: Din ansökan kan komma att delas med våra systerbolag om din profil matchar en annan tjänst inom Team Olivia.
En del av Team Olivia
Bonzi ingår i koncernen Team Olivia. Team Olivia har utvecklats till ett ledande omsorgsföretag med att etablerade bolag under lokala varumärken. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8005338-2082091". Arbetsgivare BonZi personligt stöd AB
(org.nr 556813-2301), https://jobb.bonzi.se
Stockholms Centralstation (visa karta
)
111 20 STOCKHOLM Arbetsplats
Bonzi Personligt Stöd AB Jobbnummer
9988896