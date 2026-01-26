Personliga assistenter vid behov sökes till man i Stockholm
På Bonzi arbetar vi tillsammans för alla människors rätt till att leva livet fullt ut. Nu söker vi ytterligare en kollega till vårt team, är det du?
Om tjänsten
Bonzi söker nu engagerade och ansvarsfulla timvikarier som vill arbeta som personlig assistent hos vår kund i Hammarby Sjöstad, med närhet till Södermalm.
Som vikarie vid behov blir du en viktig del av kundens vardag och arbetar vid ordinarie assistenters frånvaro, exempelvis vid semester eller sjukdom.
Som personlig assistent stöttar du kunden i hans dagliga liv och bidrar till en trygg, aktiv och meningsfull vardag.
Arbetsuppgifterna är varierande och innefattar bland annat:
Assistera i dagliga rutiner och förekommande hushållssysslor
Assistera vid personlig hygien, av- och påklädning samt måltider
Förflyttningar där lyft förekommer
Att följa med på olika aktiviteter
Arbetstiderna är varierande och kan förekomma både vardagar och helger:
08.00-16.00
10.00-19.00
16.00-22.00
21.00-08.00 (vaken natt)
Kunden är en aktiv man i 30-årsåldern med intressen som musik, fotboll och hockey. Delar du något av dessa intressen är det meriterande och kan bidra till en ännu bättre matchning. Kunden har en förvärvad hjärnskada och behöver stöd i sin vardag för att kunna leva ett självständigt och aktivt liv.
Om dig:
Vi söker dig som trivs med att arbeta nära människor och som har förmågan att se och möta andras behov. Du är empatisk, lyhörd, lösningsfokuserad och tar gärna egna initiativ.
Pålitlighet och ansvarskänsla är självklara egenskaper hos dig. Dubbelbemanning förekommer dag- och kvällstid, vilket innebär att du behöver ha god samarbetsförmåga och fungera väl i team.
Du har lätt för att sätta dig in i andras livssituationer och vill göra skillnad i någon annans vardag. Svenska i både i tal och skrift, är ett krav då dokumentation ingår i arbetet.
Krav: Fysisk stark , manuella förflyttningar förekommer. Rökfri
Meriterande:
Erfarenhet av arbete som personlig assistent eller inom vård och omsorg
Yrkesmässig erfarenhet av kundens funktionsvariation
Omfattning: 2 vikarier vid behov
Tillträde: Intervjuer sker löpande och kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal
Att tänka på inför din ansökan:
En förutsättning för att påbörja en anställning hos på Bonzi är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned från Skatteverkets hemsida.
För att kunna jobba som personlig assistent, ledsagare eller avlösare måste du vara minst 18 år.
Många av våra kunder önskar att man uppvisar ett belastningsregister vid eventuell anställning. Detta beställer du enkelt Du beställer enkelt med Bank-ID genom via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/blanketter---barn-med-funktionsnedsattning/
För dig med anställningsstöd: Bonzi är ett inkluderande företag. Vi välkomnar alla sökanden och även du som har rätt till någon form av anställningsstöd genom arbetsförmedlingen. Det är frivilligt att ange denna information i din ansökan, alternativt kan du även meddela detta vid en eventuell intervju.
Om rekryteringsprocessen: Din ansökan kan komma att delas med våra systerbolag om din profil matchar en annan tjänst inom Team Olivia.
Om oss: Vi på Bonzi är det lilla assistansbolaget med det stora hjärtat. Hos oss är vårt mål att göra livet enklare, tryggare och mer glädjerikt för funkisfamiljer, barn och vuxna. Hos oss är det viktigt att känna att det finns stöd att få genom hela livet, vilket gör att vi även har verksamhet inom ledsagning samt avlösning.
En del av Team Olivia
Bonzi ingår i koncernen Team Olivia. Team Olivia har utvecklats till ett ledande omsorgsföretag med att etablerade bolag under lokala varumärken. Så ansöker du
