Personliga assistenter, Västra Blekinge - Timvikarie nu & Sommarvikarie
Frösunda Personlig Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Ronneby Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Ronneby
2026-03-10
Vill du ha ett meningsfullt arbete där du verkligen gör skillnad i en annan människas vardag? Vi söker nu personliga assistenter som kan arbeta som timvikarier omgående samt som sommarvikarier.Vad innebär jobbet som personlig assistent?
Som personlig assistent arbetar du hos en person med funktionsvariation. Där hjälper du till med de saker i vardagen som många tar för givet, till exempel påklädning, ta hand om hemmet, personlig hygien och att delta i fritidsaktiviteter. Du gör stor skillnad och får någon annan persons dagliga liv att fungera.
Vi har kunder i olika åldrar och med olika funktionsvariationer. Din arbetsplats är där kunden befinner sig och jobbet är både varierande och händelserikt. Att varje dag bidra till att en person kan leva sitt liv som den vill tycker vi är världens viktigaste jobb.
Vi söker dig som :
Är ansvarstagande, lyhörd och flexibel
Har ett genuint intresse för att arbeta med människor
Kan arbeta vid behov med kort varsel (timvikarie)
Har möjlighet att arbeta mer sammanhängande under sommaren
Vi ser gärna att du:
kan förstå och göra dig förstådd på svenska.
kan arbeta flexibla arbetstider - dag, kväll och helg. Vissa av våra tjänster förutsätter även att du kan arbeta natt.
har erfarenhet av vård och omsorg. (Det är ett plus, men inget krav).
Övrig information
Anställningsform: Behovsanställning med möjlighet till fortsatt arbete efter sommaren
Omfattning: Timanställning / Vid behov (extra vid ordinarie personals frånvaro).
Tillträde: Omgående
Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Inför en eventuell anställning ska du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES alternativt ett giltigt arbetstillstånd.
Sista dag att ansöka är 2025-05-31
Vid frågor om jobbet, är du välkommen att kontakta:
0455-195 70assistans.karlskrona@frosunda.se
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7359905-1883731". Arbetsgivare Frösunda Personlig Assistans AB
(org.nr 556386-7398), https://jobbpersonligassistans.frosunda.se
Högabergsgatan 3 (visa karta
)
371 34 KARLSKRONA Arbetsplats
Frösunda Personlig assistans Jobbnummer
9787660