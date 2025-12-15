Personliga assistenter varannan lördag ojämna veckor till ung man i Laholm
2025-12-15
Kooperativet Hand i Hand är en medlemsstyrd organisation som bildades 1995 för personer med rätt till assistans. Våra medlemmar finns i Skåne, Halland, södra Småland, Västra Götaland, Stockholm samt Jämtland. Vi har kontor i Halmstad, Hässleholm och Malmö. Vi stöttar våra medlemmar med allt ifrån att ansöka om timmar hos Försäkringskassan/kommunen till personalfrågor rörande de personliga assistenterna. Vi anser att arbetet som personlig assistent är ett av de viktigaste arbeten som finns då man är en möjlighet för en annan människa, en möjlighet som innebär att han eller hon kan få leva sitt liv som alla andra.
Vi söker nu dig som vill ha ett extra arbete som personliga assistent till en ung man i Laholm
Du som söker är en person med stor empati och lyhördhet.
Du har gärna erfarenhet av lågaffektivt bemötande och arbete inom LSS sedan tidigare.
Du är en lugn och trygg person. Du är inte rökare.
Du kommer bli viktig för att vår medlem skall få en möjlighet till ett gott liv i sin egen lägenhet.
Du uppskattar att vara ute på promenader, i skogen eller vid havet.
Du tar stort eget ansvar då du arbetar ensam under dina arbetspass, men du är också en teamperson som ser fram emot att samarbeta med kollegor för en välfungerande insats i sin helhet. Detta då uppdraget är helt nytt och ni blir alla en viktig del i att skapa en välfungerande personlig assistans för en ung person.
Önskemål för tjänsten är att du har körkort och kan köra manuellt växlad bil.
Du kommer vid intervju träffa din blivande arbetsledare, som också arbetar i teamet och därmed kommer ha stor förståelse och insyn i det dagliga arbetet.
Vi söker dig som kan arbeta på inhopp vid ordinarie kollegors frånvaro. Du blir en viktig del av teamet!
Ditt schema kommer vara förlagt 9.00-09.00 24 h pass med jour 8 timmar,15 minuter per natt. Lördagar ojämna veckor. Ersättning
