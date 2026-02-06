Personliga assistenter, timvikarier, till vår kund i Burträsk
2026-02-06
På Aktiv Assistans arbetar vi tillsammans för alla människors rätt till att leva livet fullt ut. Nu söker vi ytterligare en kollega till vårt team, är det du?
OM TJÄNSTEN
Vi på Aktiv Assistans söker personliga assistenter till vår kund i Burträsk. Tjänsterna är timvikariat vid behov, där du arbetar vid ordinarie personals sjukfrånvaro och ledighet.
Arbetstiderna är förlagda till dag, kväll och natt med sovande jour (4,5 timme), både vardagar och helger. Under större delen av dagen och kvällen arbetar du tillsammans med en kollega. Tillträde sker enligt överenskommelse, och vi ser gärna att du har möjlighet att påbörja din introduktion så snart som möjligt.
OM KUNDEN
Vår kund är en man i 25-årsåldern som trivs med att vara utomhus, gå promenader, grilla, bada, använda sin iPad, titta på film och mycket mer. Han har autism och epilepsi och är i behov av stöd i sin vardag.
Som personlig assistent är din främsta uppgift att ge stöd i struktur, rutiner och motivation. Du hjälper även till med personlig hygien, hushållssysslor, inköp och följer med till daglig verksamhet samt aktiviteter, exempelvis besök på badhus. Du är också ett viktigt stöd i kommunikationen, där han använder sig av hjälpmedel som bildstöd och iPad.
ÄR DU DEN VI SÖKER?
Vi söker dig som är trygg i dig själv, har ett lugnt och mjukt sätt och som med självdistans kan använda humor som ett naturligt verktyg i arbetet. Du har förmågan att motivera andra och kan göra det med "glimten i ögat", samtidigt som du är strukturerad och följer rutiner noggrant. Detta är av stor vikt då kundens vardag i hög grad är rutinstyrd.
Om du känner att detta stämmer in på dig, kan du vara den vi söker!
MERITER
Erfarenhet av autism och lågaffektivt bemötande
Sysselsättningsgrad: 2 timvikarier vid behov.
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal.
Din ansökan kommer att läsas av medarbetare på Aktiv Assistans, kund och anhörig. Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Varmt välkommen med din ansökan!
För anställning hos oss på Aktiv Assistans behöver du ha ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten. En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och/eller lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete i Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned på Skatteverkets hemsida. För att kunna jobba som personlig assistent behöver du vara minst 18 år.
Om du vill arbeta med barn och unga under 18 år behöver du visa upp ett utdrag ur belastningsregistret. Beställ det redan nu, eftersom Polisens handläggningstid kan variera. Du kan enkelt beställa utdraget digitalt via Kivra, välj "arbete med barn med funktionsnedsättning" och gör din beställning här.
Jobba hos Aktiv Assistans Norr AB
Aktiv Assistans Norr AB är ett familjärt assistansföretag med huvudsaklig verksamhet i Västerbotten. Vi brinner för att hjälpa personer med funktionsvariationer att leva ett så meningsfullt och rikt liv som möjligt, utifrån deras behov och önskemål. Våra ledord - inflytande, trygghet, tillgänglighet och kompetens - genomsyrar allt vi gör. Vi är lika måna om våra kunder som om våra anställda och strävar efter att skapa en arbetsplats där alla trivs och utvecklas.
Förmåner för dig som anställd hos Aktiv Assistans
Som personlig assistent hos oss omfattas du av kollektivavtal och avtalspension. Du är försäkrad både under arbetstid och på väg till och från jobbet, så att du kan känna dig trygg om något oförutsett skulle ske. Vi erbjuder även friskvårdsbidrag till alla våra medarbetare och arrangerar regelbundet aktiviteter för både personal och kunder. Vi är måna om att du ska trivas hos oss och känna dig som en del av gemenskapen!
Delning av ansökningar inom Team Olivia
För att ge dig bästa möjliga chanser att hitta rätt tjänst kan din ansökan komma att delas med våra systerbolag inom Team Olivia, om din profil matchar en ledig tjänst där. Självklart sker detta endast med ditt godkännande, vilket du anger i samband med din ansökan.
För dig med anställningsstöd
Om du har rätt till anställningsstöd tar vi hänsyn till detta vid en eventuell anställning. Att ange denna information i din ansökan är helt frivilligt - alternativt kan du välja att informera oss vid en eventuell intervju. Vi ser detta som en möjlighet att tillsammans skapa en bra lösning för dig som medarbetare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-20
Arbetsgivare Aktiv Assistans Norr AB
(org.nr 556679-3427), https://aktiviaassistans.teamtailor.com
Burtrask (visa karta
)
937 32 BURTRÄSK
Aktiv Assistans Jobbnummer
9726698