Personliga assistenter (timvikarier) till ung kvinna i Landskrona
Kooperativet Lila Ekonomisk Förening / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Landskrona Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Landskrona
2026-06-22
, Svalöv
, Kävlinge
, Helsingborg
, Bjuv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kooperativet Lila Ekonomisk Förening i Landskrona
, Svalöv
, Kävlinge
, Helsingborg
, Lomma
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-22Beskrivning
Jag heter Elin och är en positiv och glad tjej som har nära till skratt. Är 27 år gammal och bor i egen lägenhet i Landskrona. Jag har ett rörelsehinder till följd av en CP-skada och har högfungerande autism, så jag behöver din hjälp i ADL-situationer, med förflyttningar men även med struktur i vardagen (t ex hjälp med att strukturera tidsåtgången för olika aktiviteter/sysslor). I jobbet ingår också att hjälpa mig med hushållssysslor och annat som jag inte klarar av på egen hand. Jag kör själv min manuella rullstol inomhus.
Nu söker jag ett par timvikarier som kan jobba hos mig när det finns luckor i schemat. Det kan även finnas möjlighet till en liten schemarad och mer arbete under sommaren. För mig är kontinuitet väldigt viktigt, så jag ser gärna att du som söker kan se arbetet i ett långsiktigt perspektiv.
Jag själv har i dagsläget inget fast jobb, men jag försöker på alla sätt jag kan att etablera mig och nå ut med min konst, då målning och skapande är väldigt viktigt för mig och ibland är jag ute på utställningar med min konst eller liknande evenemang.
Mycket av min vakna tid ägnar jag därför åt mitt kreativa skapande där jag gärna ser att du ibland också kan vara en hjälpande hand. Jag drömmer om att i framtiden kunna arbeta med att kombinera två världar som konstnär och skribent där målet är att hitta ett distansarbete eller bli egenföretagare. Sedan många år tillbaka driver jag en egen blogg, https://klubbenprinsessan.blogg.se/
där du kan se mer av mina intressen och vem jag är. Har även startat en blogg för min konst så är du nyfiken så besök även https://elinsart.blogg.se/
När tid och väder tillåter ger jag mig gärna i väg på utflykter i omgivningarna eller åker på en shoppingrunda i något köpcenter. Ibland vill jag vara aktiv och hitta på en massa saker, men ibland behöver jag pausa och ta det lugnt i hemmet för att ladda ny energi.
Mina föräldrars lilla Maltipoo-tik är min stora ögonsten och jag brukar mer än gärna ställa upp som hundvakt när de behöver hjälp. De har även en liten katt i sitt hem. I sommar är även tanken att min stora dröm om en egen hund ska bli verklighet då jag har planer på att köpa en liten hundvalp. Du som söker kan därför inte vara hundrädd eller allergisk. Jag ser gärna att du har hundvana.
Jag är även en väldigt glad nattuggla, älskar att vara vaken på nätterna och sova lite längre på morgonen och ser gärna att du också delar denna dygnsrytm. Även om arbetet hos mig innebär sovande jour så är det ett stort plus för mig om du är van vid nattarbete sedan tidigare, då den erfarenheten ger mig större trygghet och lugn.
Jag ser verkligen fram emot att läsa din ansökan, jag ser gärna att du skriver personligt då jag tycker att det är trevligt att läsa, samt hjälper mig att få en klarare bild av dig som söker. Om det finns möjlighet så inkludera gärna en bild i din ansökan.
Hoppas att vi ses!
Hälsningar Elin
Kooperativet Lila är en av Sveriges första assistansverksamheter. Vårt mål och vision är att ge våra medlemmar den assistans de själva önskar samtidigt som våra anställda personliga assistenter ska erbjudas de bästa förutsättningarna i sin anställning.
Under våra 30 år har verksamheten utvecklats tillsammans med reformen som gav oss personlig assistans i Sverige. Några av våra medlemmar har med sitt politiska engagemang på riksnivå varit med och påverkat den lagstiftning som ger personer med funktionsnedsättning rätt till självbestämmande.
Läs mer om oss på www.kooperativetlila.se.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Kooperativet Lila Ekonomisk förening
, http://www.kooperativetlila.se/
Höstbruksvägen 12 B (visa karta
)
226 60 LUND Arbetsplats
Kooperativet Lila Kontakt
Anna Velander 046-133433 Jobbnummer
9973849