Personliga assistenter, timvikarier, till 70-årig kvinna i Lit/Östersund
Inre Kraft I Norr AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Östersund Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Östersund
2026-01-20
På Assistanslotsen arbetar vi tillsammans för alla människors rätt till att leva livet fullt ut. Nu söker vi ytterligare en kollega till vårt team, är det du?
OM TJÄNSTEN
Vi på Assistanslotsen söker två personliga assistenter till vår kund i Lit. Tjänsterna är en timanställning vid behov där du arbetar vid ordinarie personals ledigheter och sjukfrånvaro. Arbetet är förlagt till dagtid under vardagar och helger.
Arbetstider:
Kl. 08.00-18.00
Tillträde sker enligt överenskommelse där vi gärna ser att du kan påbörja introduktion omgående.
OM KUNDEN
Kunden är en kvinna i 70-årsåldern som gillar naturen, odling, promenera och matlagning. Vår kund har katt i hemmet och det är viktigt för henne att du som assistent tycker om och månar om djur.Publiceringsdatum2026-01-20Dina arbetsuppgifter
Ge stöd vid kundens dagliga rutiner
Utföra hushållssysslor både inomhus och utomhus
Assistera vid personlig hygien samt vid av- och påklädning
Hjälpa till med stretchövningar
Kunden använder rullstol, elrullstol och rullator.
ÄR DU DEN VI SÖKER?
Vi söker dig som brinner för att arbeta med människor och har förmågan att analysera och förstå andras behov. Det är viktigt att du är lugn och trygg i ditt bemötande. Du bör även vara lyhörd, initiativtagande, lösningsfokuserad och engagerad. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Om du känner att detta stämmer in på dig, kan du vara den vi söker!
KRAV
Körkort och tillgång till bil för att ta sig till och från arbetet
Tåla pälsdjur då katt finns i hemmet
Rökfri
Sysselsättningsgrad: 2 st timvikarier.
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal.
Din ansökan kommer att läsas av medarbetare på Assistanslotsen, kund och anhörig. Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Varmt välkommen med din ansökan!
För anställning hos oss på Assistanslotsen behöver du ha ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten. En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och/eller lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete i Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned på Skatteverkets hemsida. För att kunna jobba som personlig assistent behöver du vara minst 18 år.
Om du vill arbeta med barn och unga under 18 år behöver du visa upp ett utdrag ur belastningsregistret. Beställ det redan nu, eftersom Polisens handläggningstid kan variera. Du kan enkelt beställa utdraget digitalt via Kivra, välj "arbete med barn med funktionsnedsättning" och gör din beställning här. Så ansöker du
